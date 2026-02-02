Vanesa Romero cambia de registro: su reinvención como directora tras ‘La que se avecina’
Vanesa Romero no ha querido quedarse encasillada en el personaje de Raquel Villanueva, al que dio vida durante más de una década en La que se avecina. A la serie de los hermanos Caballero llegó desde Aquí no hay quien viva, donde encarnó a Ana, y habiendo participado en otros proyectos como su papel de presentadora en Los40. Desde su marcha de La que se avecina se ha enfocado en la creación, tanto literaria como audiovisual.
La actriz ha presentado en La Revuelta su nuevo proyecto, Sexo a los 70, un cortometraje nominado a los Premios Goya en la categoría Mejor corto de ficción. Para Vanesa Romero, que ya ha había realizado sus pinitos como directora con Un día de mierda, la nominación “ya es un premio”. Su cortometraje trata un asunto invisible como es la sexualidad en la tercera edad. “Es un tema tabú del que se habla poco. Muchas veces nos olvidamos de los mayores y también tienen sus necesidades”, ha reconocido.
La producción, protagonizada por Mamen García y Fernando Colomo, aborda la vida íntima en edades avanzadas en tono de comedia. Romero ha enseñado el guion original del cortometraje. “Estamos muy contentos y más siendo una comedia, que es una medicina, y no siempre se valora”, ha comentado.
En una entrevista anterior, la directora explicaba que se trataba de un proyecto surgido desde el humor porque la comedia es un género que permite derribar las barreras existentes de una manera más efectiva. “Ojalá sirva para derribar ciertos tabúes. La idea surgió tras una reflexión espontánea, casi doméstica. A todo lo que se le pueda dar la vuelta a través de la comedia, bienvenido sea”, dijo sobre esta nueva etapa profesional en la que se ha colocado detrás de las cámaras.
