La reacción de Melody, descorazonada con su antepenúltimo puesto en Eurovisión

La sevillana Melody, representante de España en el Festival de Eurovisión 2025, no ha podido ocultar un latente disgutotras quedar en el 24º puesto con su canción Esa diva, acumulando tan solo 37 puntos, de los cuales apenas 10 provinieron del televoto. Sin embargo, la artista, conocida por su carisma y su potente presencia escénica, transformó la decepción en un mensaje de orgullo y resistencia durante la rueda de prensa posterior al certamen.

La final de Eurovisión, celebrada anoche en el St. Jakobshalle de Basilea, fue un torbellino de emociones para la delegación española. Melody, que había generado grandes expectativas tras una intensa campaña promocional de tres meses, ofreció una actuación vibrante que arrancó una ovación unánime del público presente. Su tema Esa diva, una oda al empoderamiento con toques flamencos y una puesta en escena cargada de energía, parecía destinada a conquistar Europa. No obstante, los resultados finales reflejaron una realidad distinta: el jurado profesional y el televoto europeo no correspondieron al entusiasmo inicial.

En sus primeras declaraciones tras conocer el resultado, Melody no esquivó la crudeza del momento. “Merecía más, pero no me avergüenzo de mi actuación. He dado todo lo que tenía, y eso no me lo quita nadie”, afirmó con la voz entrecortada pero firme. La cantante, visiblemente afectada, no dudó en señalar las dificultades que enfrentó durante el proceso. “He callado muchas cosas, he aceptado cambios en la canción y en la puesta en escena que no eran mi visión original, todo por seguir las recomendaciones de RTVE. Pero estoy orgullosa de haber representado a España con el corazón”.

El entorno de Melody también ha expresado su tristeza. Su padre, Lorenzo Ruiz, no ocultó su indignación ante RTVE, criticando el sistema de televoto y la falta de apoyo de los jurados internacionales. “Es injusto, Melody no se merecía esto. Ha sido un castigo a España”, afirmó en una entrevista con la cadena pública. En las redes sociales, los espectadores españoles compartieron el sentimiento de decepción, lamentando el resultado y destacando la calidad de la actuación de la sevillana. “Melody no merecía quedar tan abajo, su Diva fue un espectáculo”, rezaba un comentario en X, representativo del sentir de muchos fans.

Pese al revés, Melody mostró una entereza admirable. “No voy a bajar la cabeza. Los eurofans saben lo que he dado, y el tiempo pondrá las cosas en su lugar”, aseguró antes de cerrar su intervención. Su actuación, aunque no recompensada en puntos, dejó una huella imborrable en Basilea, y los analistas coinciden en que su carisma y autenticidad la convertirán en una figura querida por los seguidores del festival.

Anoche, pese al 24º puesto en Eurovisión, su brillo fue innegable.