La política y los políticos en la tertulias de las cadenas autonómicas

Hay que ver cómo están las cosas en según qué comunidades. Por ejemplo en la madrileña, donde la politización de la televisión autonómica es un caso de libro. El presentador de la tertulia nocturna, Antonio Naranjo, finalizó el programa del primero de mayo con un “buenas noches, viva España” que según qué oídos sonaría un tanto extraño. El día después fue el 2 de mayo y ya sabemos lo que pasó.

Pero resulta curioso que Telemadrid haya sustituido un programa blanco como Juntos después de la segunda edición de su noticiario de noche para incluir El análisis del diario de la noche, una variante de tertulia política que posee un sesgo bastante llamativo contra el gobierno de la nación.

No quiero imaginar lo que ocurriría en otras latitudes si se llevase a cabo un programa de estas características. Aunque llegados a este terreno podemos hablar de una gran ambigüedad. Porque también hay espectadores a quienes la puesta en marcha de Mañaneros 360 a cargo de Javier Ruiz y Malas lenguas con Jesús Cintora les ha parecido una provocación, puesto que ambos formatos nacen con el sesgo marcado, esta vez a favor del gobierno de Pedro Sánchez.

Sea como fuere, ahora que es posible ver gracias a las plataformas los distintos contenidos de producción propia de nuestras televisiones autonómicas merece la pena darse un garbeo por todos ellos y que cada cual saque sus conclusiones.

Personalmente uno de los debates políticos que me parece más ecuánime es la Mesa de análisis que presenta Teodoro León Gross en Canal Sur cada mediodía. Aunque como es lógico aquí no valen dogmas. Cada espectador contará con sus referentes, y no vale lo que un humilde cronista le pueda prescribir mientras él no se convenza por sí mismo.