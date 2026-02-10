La periodista Marina Valdés, de 'Más vale tarde' de La Sexta, resulta atropellada al salir del trabajo

La periodista Marina Valdés, uno de los rostros de Más Vale Tarde, el espacio vespertino de La Sexta, ha sufrido un gran susto. La presentadora valenciana se encuentra actualmente de baja tras sufrir la semana pasada un aparatoso atropello justo al salir de su jornada laboral en las instalaciones de Atresmedia, a las afueras de San Sebatián de los Reyes. El accidente ocurrió mientras cruzaba un paso de cebra en una de las avenidas adyacentes al recinto A pesar de haber mirado previamente, un vehículo la alcanzó justo antes de llegar a la aceracuando estaba mandando un audio en el móvil. El impacto le alcanzó por un costado y, según sus propias palabras, le hizo temer lo peor durante unos segundos de auténtico pánico.

La situación fue especialmente dramática por la violencia del golpe, que dejó a Marina inconsciente debido al intenso dolor tras intentar incorporarse. La cercanía del Hospital Infanta Sofía permitió una intervención rápida de los servicios de emergencia. En urgencias han calificado de "milagro" que la periodista no presente ninguna fractura, atribuyendo a su buena forma física, lo que evitó lesiones internas de gravedad en la zona de la pelvis por el impacto.

La noticia ha sobrecogido a los compañeros. Marina ha formado parte durante años de un tándem veraniego con María Lamela. Ambas eran conocidas cariñosamente como las "Azúcar Moreno de La Sexta", en las transiciones de Dani Mateo por su sintonía y complicidad en pantalla. Este suceso ha coincidido con la noticia de la marcha de María Lamela de Más vale tarde. Ha puesto rumbo a Telecinco tras fichar por Supervivientes, donde se encargará de sustituir a Laura Madrueño.

Marina Valdés ha querido tranquilizar a todos a través de sus redes sociales, confirmando que sigue "vivita y coleando" y centrada en su rehabilitación. La periodista encara este proceso con optimismo, agradecida por haber salido prácticamente ilesa de lo que pudo ser un desenlace peor.