El matrimonio de Joaquín y Susana Saborido se ve tambaleado por acusaciones de infidelidad

A raíz de las filtraciones interesadas de los presuntos mensajes en whatsapp entre Claudia Bavel y el ex futbolista Joaquín han surgido nuevas informaciones que entran de lleno en una grave crisis personal. La situación del matrimonio entre el portuense y Susana Saborido se ahonda en un terreno complicado y mediáticamente confuso. Tras la entrevista de José Manuel Saborido, hermano de Susana, en el programa ¡De Viernes! en Telecinco, en esta semana, el respaldo incondicional de Susana parece estar en jaque. De hecho en el programa de Ten Ni que fuéramos, cuyo equipo pronto dará el salto a La 1, hablaban abiertamente de la petición de separación de la sevillana a su esposo, según subrayó María Patiño y confirmó Belén Esteban. Tras casi dos decenios juntos, el revuelo en redes y medios pone a prueba la relación de la conocida pareja.

En la entrevista emitida este viernes en Telecinco José Manuel asegura que su hermana ha sabido en todo momento el comportamiento de su marido, que no es ya que busque sexo fuera de casa, "es que se le arriman". "Es una farsa" ha llegado a decir Saborido sobre el matrimonio de su hermana, quien precisamente ahora vuela sola como personaje y que ha aparecido en todos los proyectos de Joaquín Sánchez en television, justo en la competencia directa de Telecinco, Antena 3. Susana también se ha convertido en colaboradora de El show de Bertín y en el último docu-reality, El Capitán en América, sus hijas se han incorporado plenamente al formato.

El cuñado del directivo bético que colgó las botas con 41 años asegura que ha vivido fiestas junto a Joaquín donde se ha desatado. Su hermana tolera su comportamiento ya que "prefiere el dinero a un matrimonio feliz", ha subrayado con franqueza. Asevera que ha encubierto al entonces futbolista para que su hermana no conociera todos los detalles de las presuntas escapadas de su marido. "No es la primera vez", ha insistido.

Lo de Bavel, que son mensajes que no hablan explícitamente de que hayan tenido un encuentro sexual, según Saborido serían un episodio sin importancia respecto a otras citas de la que sí sabría de su existencia su hermana.

En esta semana Susana Saborido compartía en instagram una foto en la que aparecía besándose con su esposo que titulaba con "Siempre juntos, mi amor", un respaldo a él ante los presuntos mensajes filtrados y una frase con la que parece estar por encima de toda esta tormenta que imaginaba podía llegar. Tal vez lo que no manejaba es que fuera aparecer tan pronto su propio hermano en Telecinco.

José Manuel aclaró que lleva más de cinco años sin hablar con Susana, por lo que no tienen un vínculo cordial entre hermanos. Rencillas familiares, por aspectos secundarios, estarían detrás de sus palabras y de insitir en presuntas infidelidades de su cuñado.