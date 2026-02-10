La madre de María Hervás pone firme a Broncano

La Revuelta ha arrancado la semana con la visita de la actriz María Hervás, conocida por sus papeles en series como Los Serrano, La que se avecina, El pueblo o Machos alfa. La intérprete ha acudido al programa de David Broncano para promocionar su nueva película, El fantasma de mi mujer, una comedia que verá la luz el próximo 20 de febrero.

Durante la entrevista el protagonismo ha virado hacia la progenitora de María Hervás, Juana, que se encontraba entre el público. Broncano ha recordado la visita de la actriz a La Resistencia en marzo de 2024. Por aquel entonces, Hervás no se hablaba con su madre y el presentador jiennense quiso mediar sin éxito mediante una llamada telefónica. La conversación telefónica estuvo marcada por la tensión, por lo que el desencuentro entre madre e hija fue a mayores.

Actualmente, la situación es muy diferente. Hervás y su madre han hecho las paces. Juana, fiel seguidora de La Revuelta, no ha querido perderse la entrevista de su hija. “Esta mañana ha estado en mi casa ayudándome a hacerte el regalo que te he traído. ¡Y ha venido conmigo!”, ha señalado la actriz.

“Fue un momento bonito de este programa. Se tocaron cosas personales y fue emotivo. Hubo idas y vueltas sentimentales. ¿Querrá hablar tu madre?", ha preguntado el cómico.

Juana le ha echado en cara que durante la charla telefónica no se presentase, una conducta que ha afeado al conductor de La Revuelta. “Hola a todos, menos a ti”, ha comenzado diciendo. “¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Es que noto un tono. Estoy bien, sí. Me da alegría. No sé qué piensas de mí. Yo tengo un recuerdo bonito porque aquel día hablamos francamente, abrimos un poco el corazón, y aunque yo te note un poco enfadada espero que sirviese para tender un puente con tu hija”, dijo Broncano.

“No, hombre, no. El puente lo tendimos mi hija y yo porque estamos las dos capacitadas para eso. Lo que me pareció muy mala idea es que no te presentaras. Es que está grabado. Podemos recurrir a la hemeroteca y ya está. Que es que no me lo estoy sacando del bolsillo. A mí me llama a mi casa una persona y me dice: ‘Hola Juana, es que está tu hija en un programa de televisión que la vamos a entrevistar'”, le ha replicado Juana.

Al parecer, Juana insistió para averiguar quién era el autor de la llamada, pero no obtuvo respuesta del presentador. “Volviste a insistir en que llamabas de un programa e iban a entrevistar a mi hija, y yo dije: ‘Bueno, vale, pero dime quién eres’”, ha aclarado.

Después de varios intentos fallidos, Broncano desvelaba su identidad, pero ya era tarde. “Es que no es justo que tú sepas que hablas con Juana, pero yo no sepa con quién estoy hablando. De todas formas, a pesar de eso, sigo viéndoos”, ha zanjado Juana.