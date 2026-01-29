Jesulín de Ubrique se convertirá en abuelo en este año

La familia Janeiro-Campanario va a ocupar la portada de las revistas la semana entrante con una noticia que rompería los esquemas previstos por el matrimonio. Según ha adelantado la web Informalia, Jesulín de Ubrique y María José Campanario van a ser abuelos en este año. No está embarazada Andrea, la primera hija del diestro, fruto de su relación con Belén Esteban, ni la mayor del matrimonio, Julia.

Jesús Alejandro, hijo mediano de la pareja formada por el torero ubriqueño y la odontóloga castellonense, se va a convertir en padre a los 19 años. La noticia sitúa a la popular pareja en una posición inédita: la de unos abuelos jóvenes que, hasta ahora, habían protegido con firmeza por el anonimato de sus hijos cuando han sido menores de edad. Jesulín tiene 51 años; María José, 42, y fueron de nuevo padres con Hugo hace cuatro años. El futuro bebé se llevará apenas cinco años con su tío.

El anuncio de que va a ser una abuela jovencísima para María José llega en un momento de gran exposición porque actualmente participa en el programa de los viernes El Desafío. Su presencia en el talent show de Antena 3 ha mostrado una versión renovada, competitiva y cercana de la esposa de Jesulín, que sufre fibromialgia y muestra tesón.

La familia no sale de su sorpresa dada la juventud del nuevo padre y la lógica preocupación que conlleva una responsabilidad tan temprana.

Cabe recordar que, al cumplir Jesús Alejandro los 18 años en 2025, sus padres emitieron un tajante comunicado legal advirtiendo que, pese a su mayoría de edad, el joven no deseaba ser personaje público. En dicho documento, se amenazaba con acciones legales ante cualquier intromisión en su intimidad. Tal y como apunta Informalia la magnitud de esta paternidad prematura hace casi imposible mantener el hermetismo absoluto que habían conseguido hasta ahora.

El mediático torero mediático que revolucionó la concepción y estilo de la fiesta en los años 90 ha ido madurado desde aquel joven impetuoso que llenaba plazas y protagonizaba portadas por su vida sentimental. Desde que se casó hace 24 años con Campanario su intención ha sido siempre mantenerse alejado de los focos en su vida familiar, frente a las acusaciones constantes de su ex novia, Belén Esteban. Jesús se ha centrado en su actividad taurina, ya más salpicada en las dos útlimas décadas, en sus negocios y gestión de su patrimonio. Reapareció en primer plano participando en programas como MasterChef y El Desafío.

María José Campanario. Tras estos casi 24 años de matrimonio ha dejado de ser la "enemiga pública" en los platós allá donde iba Belén Esteban. Ahora, en plena madurez y disfrutando de su popularidad añadida en El Desafío. Va a ser abuela cuando aún el pequeño Hugo acude a la guardería.