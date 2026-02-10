Hoy se estrena canal temático, está dedicado íntegramente al Oeste ¿dónde verlo?

AMC Networks lanza este martes en España AMC Western, el único canal premium dedicado íntegramente al género del Oeste. Una fecha elegida que coincide con el mes de nacimiento del legendario director John Ford. El canal, que puede verse en Prime Video, Vodafone, Lowi u Orange TV, nace con el objetivo de convertirse en referencia absoluta de los amantes del western, ofreciendo una selección de títulos que van desde la edad de oro de Hollywood hasta propuestas contemporáneas en cine y series. La programación de AMC Western abarcará así clásicos inolvidables, western crepuscular, el spaghetti-western (con tantos títulos rodados en Almería) y el neowestern actual. Entre los directores y estrellas que protagonizarán la parrilla se encuentran figuras como John Ford, Sergio Leone, Clint Eastwood, John Wayne o Joan Crawford.

Robert Redford y Paul Newman en 'Dos hombres y un destino'

El canal ya ha programado ciclos especiales como Leyendas del Oeste y un homenaje dedicado a la figura de John Wayne bajo el sello “Se busca”. En cuanto a su catálogo, los espectadores podrán disfrutar de películas icónicas como Dos hombres y un destino, Hasta que llegó su hora, Pasión de los fuertes, Cimarrón, El último pistolero y la oscarizada Los odiosos ocho, de Tarantino. La oferta de series también cobrará fuerza con producciones originales de AMC con el aclamado thriller navajo Dark Winds y el estreno de la entrega final de The Walking Dead: Daryl Dixon, grabada en localizaciones españolas.

La parrilla se refuerza con una apuesta decidida por la profundidad histórica del género, rescatando joyas como El zurdo, protagonizada por Paul Newman, y Caravana de mujeres, una pieza clave por su enfoque femenino. Los aficionados al cine europeo tendrán una cita ineludible con el eurowestern, incluyendo obras maestras como El día de la ira o El blanco, el amarillo y el negro. Además, la programación de febrero dedicará un espacio exclusivo al "Rey del Western", John Wayne, con la emisión de títulos fundamentales como El Dorado, Río Lobo y Valor de ley, asegurando una experiencia completa que recorre desde los duelos al sol más tradicionales hasta las visiones más crudas y modernas de la frontera.

Este despliegue de contenidos estará disponible para una gran audiencia gracias a su integración en prácticamente todos los operadores del mercado. Además de los mencionados anteriormente, el canal podrá sintonizarse en Jazztel, Yoigo, Euskaltel, DIGI, MásMóvil, R, Avatel, Telecable, Pepephone, PTV Telecom, Cable Local y Tivify. Con esta estrategia, AMC Networks refuerza su liderazgo en la televisión temática de pago, consolidando a AMC Western como el destino definitivo para reencontrarse con héroes solitarios y paisajes épicos en alta definición.