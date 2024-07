Un hito de Franco: gol de Marcelino en TVE, 60 años después

José Ángel de la Casa, voz de tantas decepciones de la selección (“y gol... gol de Yugoslavia”, con lamento), fue quien narraba la final de la Eurocopa 1984. La selección había resucitado tras Naranjito pero el balón se le escurrió a Arconada en una falta de Platini y Francia venció de churro. Las dos finales europeas posteriores de la selección fueron victorias opuestas a aquella derrota, con juego de autoridad y brillante. En 2008 ante Alemania, emitida en Cuatro y en 2012, en la ahora asediada Kiev, con goleada a Italia. El escenario de hoy es el Olímpico de Berlín, en cuyos aledaños parece siempre que va a aparecer Hitler en un vehículo descapotable. Yvuelve a ser La 1 la que ofrezca una final de la selección española de fútbol. Cuarenta años después del triste gol a Arconada, en el Parque de los Príncipes con el entonces Príncipe de Asturias en el palco, encarando con paciencia diplomática el júbilo gabacho, TVE, al fin, podría contar un gran título futbolístico de la selección masculina. Hace poco más de un año era la que ofrecía el feliz desenlace de la Nations League, con penaltis ante Croacia.

Olivella intercambia banderines con el capitán soviético en la final de 1964

Hace 60 años (se cumplió el 21 de junio) TVE ofrecía para Eurovisión la segunda final de la Eurocopa, desde el Bernabéu, España frente a la URSS, el franquismo ante su némesis, después de haber retirado al equipo en 1960 para que no viajara a Moscú. España, de azul, no de rojo, venció al equipo soviético con un segundo gol de Marcelino que no se volvió a ver como tal hasta 1991, cuando Telecinco encontró una copia en vídeo de aquella final en la televisión rusa. Durante todo ese tiempo el gol rodado por el No-do mostraba un falso centro de Amancio al goleador zaragozano y su remate de cabeza, cúspide de la memoria deportiva de aquellos años en blanco y negro. Franco entregó el trofeo mientras la bandera roja ondeaba en el Paseo de la Castellana. (En el vídeo, el partido recuperado por Campeonísimos en 1991. El gol de Marcelino en la 1 hora 21 minutos).

La Primera Cadena, única en emisión, retransmitió aquel título con el 100% de cuota de espectadores, todo el país mirando o escuchando la radio, con la voz de Matías Prats, abuelo o padre, según se mire, la misma voz del gol de Zarra en Brasil ante... Inglaterra.

60 años después TVE puede cantar una Eurocopa para España. Si en 1964 el especial se limitaba a la conexión sin más, en 1984 al menos había un especial de 15 minutos a medianoche, para finalizar la emisión. Hoy el previo es a las 19.30, con Marcos López y Paco Caro, habituales en otras gestas como las olímpicas, más un campeón del mundo, el sevillano Carlos Marchena. El narrador del encuentro será quien ya contó el oro olímpico en fútbol de Barcelona 92.

En el Nou Camp, en el milagroso gol del entonces cadista Kiko ante Polonia. Juan Carlos Rivero era el sustituto de De la Casa en acontecimientos secundarios a la selección senior. Casi como eterna promesa se convirtió en el notario del fútbol en TVE desde 2008, con la jubilación del compañero. Tiene deslices de vez en cuando, como proclaman los memes, pero en dos horas cualquiera puede equivocarse, tal vez sería mejor que le quitaran del compromiso de contar las promociones de la cadena que estarían mejor en otra voz. A su lado, una campeona como Vero Boquete y otro analista resuelto como Mario Suárez, cuya voz parecida a Luis Enrique nos recuerda en todo momento lo bien que estamos sin él en el banquillo de la selección. Los audímetros dirán mañana que estarán pendientes 15 millones de españoles, pero en realidad lo verá casi todo el país.

Alas 21.00, desde el Olímpico de Berlín y de Jesse Owens, España ante su destino, España-Inglaterra.