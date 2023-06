La historia de amor de Carmen Sevilla y Augusto Algueró

A lo largo de su vida la joven Carmen Sevilla tuvo varios sondaos romances pero solo un hombre de todos ellos consiguió que la cantante y actriz pasara por el altar, él fue Augusto Algueró. La pareja se casó el 23 de febrero de 1961 en El Pilar de Zaragoza, fue uno de los grandes eventos mediáticos de la época. La unión de ellos dos supuso un antes y un después en la vida de la cantante.

A pesar de tener varios novios antes de que llegara su marido, la artista llegó virgen al matrimonio y eso era algo muy aplaudido en España en aquella época. A pesar de los esfuerzos y el cariño que dedicó Carmen Sevilla a la relación, su marido no tomó los votos matrimoniales tan enserio y la infidelidad fue una constante durante todo su matrimonio, incluso se mantuvo cuando llegó el único hijo de la pareja, Augusto junior. La vida de casada que vivió la sevillana nada tenía que ver con un cuento de hadas.

"La idea de Zaragoza me encantó, porque yo soy muy devota de la Virgen del Pilar y siempre que yo iba a la Virgen me confesaba y comulgaba allí", contaba Carmen. "Además conocía a mi padre espiritual, que era como se decía antiguamente. Si sí, ¡es que yo he sido tremenda! ¡A veces me alucino de mi vida!", afirmaba.

El músico, compositor y director de orquesta, Augusto Algueró, conquistó el corazón de Carmen Sevilla en el momento preciso en el que ella quería sentar la cabeza. Cada uno recuerda de una manera diferente los inicios de su relación, "Nos conocimos en 1959 durante el rodaje de La fierecilla domada", contaba Algueró, aunque la película es del 56. "Pero en realidad nuestro romance comenzó al año siguiente en Milán. Coincidimos allí y a los tres meses nos casamos" afirmaba el músico. Por el contrario, Carmen Sevilla, recuerda que "Me parece que lo conocí personalmente en el año sesenta, aunque años antes había hecho la música de La fierecilla domada".

"Venía casi todos los días a la casa del Viso para preparar un disco, en el grabamos Gracias por haberte conocido, Eres diferente y otros muchos grandes éxitos. Fue un flechazo con su música, su manera de tocar el piano y lo coqueto que era y… ¡cómo iba vestido, una cosa increíble! Augusto era un caballero conmigo. Un día me llevó al cine y ya dejé de salir con él, porque veía que era muy… así. Me gustaba, pero lo dejé. No recuerdo cómo fue, pero empecé a hacer ese disco para la Phillips y ahí me enganchó, porque era muy educado, muy correcto, muy señor. Era espléndido, te hacía unos regalos espléndidos, te enviaba ramos de flores preciosos” afirma Carmen Sevilla en sus memorias.

El matrimonio duró hasta 1974 cuando ambos deciden divorciarse y no fue hasta 1985 cuando la cantante vuelve a pasar por el altar para casarse con Vicente Patuel, quién murió de un infarto en abril del año 2000.