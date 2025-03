David Cantero despeja especulaciones, él sabe por qué ha sido despedido de Telecinco

David Cantero afronta con serenidad su actual etapa en la que no sabe qué proyectos pueden llegar tras ser despedido inesperadamente de Mediaset España el pasado 6 de marzo Una noticia que sorprendió a todos ya que el veterano periodista madrileño, con amplia trayectoria en TVE Andalucía antes de dar el salto a Madrid como comunicador, llevaba 15 años en Informativos Telecinco y formaba reciente pareja con María Casado en las noticias del fin de semana.

Un comunicado de la compañía audiovisual informaba que había sido un acuerdo cordial por el que Cantero dejaba su puesto de trabajo. "Amable, pero durillo", fueron las palabras que posteriormente resumió el periodista sobre ese proceso para desligarse de la que había sido su empresa durante todo este tiempo. Las reacciones de decenas de compañeros se trasladaron a las redes y su compañera de plató, Casado, le homenajeaba en directo visiblemente emocionada y quitándose la corbata negra de su compañero mostrándole todo su afecto.

María Casado se quita con emoción la corbata negra que llevaba, de David Cantero

El presentador de informativos también ha respondido con emoción los mensajes que ha recibido y en otros posts de Instagram ha ido desgranando reflexiones y percepciones de estos días en los que la vida se le abre como un libro abierto tras 43 años de labor profesional, entre cámara e informador. "Si miro atrás siempre me veo ligado a la televisión, detrás y delante de las cámaras, hasta de niño soñaba con ellas", ha evocado. "No sé aún cómo ni dónde, pero seguiré en ello… Hasta que el cuerpo aguante!". A sus 64 años ha dejado claro que no se va a jubilar aunque con dicha edad muchas personas estén barajando una retirada definitiva.

Tras su "quince años extraordinarios" en Mediaset España, entre trabajo y amigos, no están entre sus planes hacer un parón. Sobre su marcha ha querido despejar especulaciones de que esté interesado en marcharse a otra cadena en estos momentos. Sólo él sabe los motivos por los que ha debido abandonar Telecinco aunque no va a dar pista alguna sobre ese inesperado despido.

David Cantero llegó a Telecinco en 2010, tras una dilatada carrera en RTVE, donde pasó 28 años desempeñando roles como reportero gráfico, corresponsal en Italia y el Vaticano, y presentador de programas emblemáticos como Informe Semanal y los Telediarios, además de ser el rostro al mediodía de las noticias de TVE Andalucía, Telesur. Su marcha de RTVE la tuvo un poso amargo porque se sintió minusvalorado. En Mediaset se convirtió en una pieza clave de Informativos Telecinco, inicialmente al frente de la edición de las tres de la tarde, que presentó durante años junto a figuras como Marta Fernández e Isabel Jiménez. Desde enero de 2024, Cantero asumió la conducción de los Informativos Telecinco de fin de semana junto a María Casado, una colega con la que ya había coincidido en TVE. Romper la pareja profesional cuando apenas habían pasado dos meses le ha llenado de más emoción y nostalgia como ha compartido en las redes.

La salida de Canteroo tuvo reacciones como la de José Ribagorda, otro veterano compañero en Telecinco, quien ha lamentado "la pérdida de un profesional de su experiencia", sugiriendo que la edad pudo influir en la decisión de la cadena. Sea o no por prescindir de un profesional con 64 años de edad, Cantero mantiene un espíritu joven para desarrollar todos los nuevos proyectos que se proponga.