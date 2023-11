"La cuestión no es si habrá un tsunami en Cádiz y Huelva, sino cuándo será"

Este joven de Alcoy se convirtió en un habitual analista de temas políticos en La Sexta y llamó la atención de su conocimiento profundo de la política estadounidense en la traumática transición de Trump a Biden. Emilio Domenech (Nanisimo en las redes sociales) se estrena este miércoles con programa propio en La Sexta: Gabinete de crisis.

Con la producción de Newtral (Ana Pastor), a lo largo de seis semanas presentará posibles graves casos de amenaza social (escape en una central nuclear, nuevas pandemias) y de qué manera España está preparada para afrontarlos, o no. El nuevo programa arranca en Cádiz, la zona más expuesta a un posible tsunami en una fricción entre las placas euroasiática y africana. Cádiz y Huelva son las provincias más vulnerables en esta situación, recordando lo que sucedió en el maremoto de 1755 que arrasó Lisboa y la costa atlántica.

-Un tsunami en Cádiz y Huelva ¿es posible?

-En cualquier momento. La cuestión no es si habrá un tsunami, sino cuando será. En Gabinete de crisis vamos a analizar cómo estamos preparados, recordando la historia y conociendo la preocupación de los expertos.

-El servicio de Protección Civil de la ciudad de Cádiz tiene un plan detallado.

-Y hemos hablado con su responsable, que lleva toda la vida cuidando todos los aspectos posibles. El maremoto de 1755 se puede repetir en cualquier momento y hay escaso margen de tiempo, apenas media hora, para reaccionar. El instituto nacional detecta un terremoto y apenas hay tiempo para tomar medidas.

-En todo caso, no se debería coger el coche.

-Es la peor decisión. Con las carreteras colapsadas como una ratonera. Los ciudadanos de zonas expuestas deben ser informados de cómo pueden reaccionar ante el riesgo de un tsunami y estar preparados. Cádiz y Huelva deben trabajar más en esta prevención y el resto de localidades costeras españolas.

-Resuma ¿qué haría usted? -Buscar el punto más alto posible, en un edificio o al aire libre. Cortar el agua y la electricidad en casa. En un tsunami no es tanto la altura de las olas como su potencia y buscar estar a salvo de ellas.

-Le conocimos por sus análisis electorales en EEUU ¿cómo se especializó?

-Casi todos los temas que estudio me gustan y es lo que sucede con Gabinete de crisis. Las elecciones en EEUU es un proceso fascinante. En el momento en que entiendes las claves, disfrutas de cómo funciona un sistema tan complejo. Y se convierte en tema de conversación con los amigos.

-¿Y cómo ha investigado los temas de crisis nacional para su programa?

-Son temas que he investigado por mi cuenta. Soy freelance, muy emprendedor. Al colaborar con Ana Pastor he podido ampliar mi trabajo. En el caso de las elecciones en EEUU trabajaba desde mi casa en Nueva York y ahora que he vuelto a España para este programa me dejo ayudar de mucha gente que está colando con mis proyectos. Me mudé a España a finales del año pasado y en enero me puse a elaborar esta serie con Ana Pastor.

-¿Y estamos preparados para todas las amenazas que usted vislumbre?

-Hay que estar preparados por ejemplo para un gran ciberataque que colapse todo. Ya ha habido casos locales. O el de un gran apagón. Qué podemos hacer, saber si hay protocolos. También planteamos el escenario de una gran sequía. ¿Estamos preparados para un desafío así?

-¿Quiere dar miedo?

-Intentamos no ser alarmistas con Gabinete de crisis, no es dar miedo, es contribuir a la reflexión. Todos los riesgos están ahí. De estar más preparados podemos salvar vidas y recursos.