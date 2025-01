La confesión de amor de Lolita por Juan y Medio en directo retumba en Telecinco

La pareja de Lolita y Juan y Medio tuvo sus rescoldos de amor que han reaparecido este martes en TardeAR, con Ana Rosa Quintana. La actriz y cantante analizó las palabras de afectuoso recuerdo que el presentador de Canal Sur tuvo con ella en la entrevita con Jordi Évole. La hija de Lola Flores ya venía en el programa de Telecinco con un momento tenso tras responder a Patón, novio de Agatha Ruiz de la Prada, por las plabras de la diseñadora. Juan y Medio ha agradecido que se desahogara de esa forma anteriormente para hablar de él.

Lolita y Juan dejaron de ser pareja aunque el presentador reconoce que no tuvieron una separación efectiva así que el ofrecimiento de ella "a coincidir en un futuro" él lo recoge. La puerta del amor sigue entreabierta por lo que pueden volver en cualquier momento "Un hilo que no se va a romper nunca", reoconoció. La hija de Lolita, Elena Furiase, le llama de forma cariñosa "padrastro", porque cuando era pareja de su madre se reía mucho en familia. Lolita a su vez ha evocado que cuando estaban juntos ella era "más celosa" y estaba ocupada de sus dos hijos, pero nunca tuvo una relación traumática con el almeriense. Por su encaje y humor tal vez es difícil. "No soy rencoroso", ha sido su despedida en TardeAR.