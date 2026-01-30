La ciencia de la Fistrología en una noche temática de La 2

Cómo nos reímos’ dedica su entrega de este sábado 31 de enero a las 22:20 horas en La 2 y a un tributo muy especial, a la Fistrología, en homenaje al cantaor y humorista malagueño Chiquito de la Calzada.

Gregorio Esteban Sánchez, nacido el 28 de mayo de 1932 en el barrio malagueño de la Trinidad, adoptó su nombre artístico por la calle Calzada de la Trinidad donde creció, en el seno de una familia humilde, hijo de un electricista y segundo de tres hermanos. Desde muy niño mostró su talento: a los ocho años ya subía a los escenarios como parte de la compañía infantil Capullitos Malagueños, debutando como cantaor flamenco y bailaor, una carrera que lo llevó a actuar en teatros emblemáticos como el Calderón, el Circo Price o el Teatro de La Latina en Madrid. Su vocación flamenca lo impulsó a giras internacionales; incluso residió dos años en Japón, donde actuó y amplió su experiencia en el cante, aunque el éxito masivo tardaría décadas en llegar.

La fama le llegó de forma explosiva a los 62 años, en 1994, cuando fue descubierto para el programa de Antena 3 Genio y figura, donde su peculiar forma de contar chistes —con gestos exagerados, manos en la cintura como si tuviera dolor de espalda, voz profunda y nerviosa, y un caminar de lado a lado— conquistó a toda España.Chiquito revolucionó el humor con su estilo surrealista y absurdo: inventó un universo léxico propio con expresiones como "fistro", "pecador", "jarl", "te das cuen", "hasta luego Lucas", "cobarde, percador", "al ataquer" o "torpedo", que se convirtieron en muletillas virales, entonces y hasta ahora. Se convirtió en el cómico más imitado, aunque inimitable, del país.

Su impacto cultural fue inmenso: vendió cientos de miles de vídeos recopilatorios en los 90, un récord para la época, protagonizó películas como Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera (1996), Brácula: Condemor II (1997) o apariciones en Torrente 5 (2014), y llegó a inspirar productos como snacks bajo el nobre de "fistros".

A pesar de su fama tardía, Chiquito mantuvo una vida personal discreta: estuvo casado durante 62 años con Josefa García Gómez (Pepita), fallecida en 2012, y siempre se definió como "un laboratorio del arte", donde el humor era su vida entera.

Fistrología recopila este sábado los mejores momentos de su trayectoria guardados en el Archivo de RTVE, ofreciendo un repaso exhaustivo por sus etapas: del flamenco inicial a la explosión televisiva y su legado como referente nacional del humor.

Dirigido por Daniel Villasante, con guion de Rafael Sánchez y un equipo creativo que incluye edición, animación, música y producción, este monográfico invita a revivir y reír con el genio malagueño que, hasta su fallecimiento el 11 de noviembre de 2017 a los 85 años, nos hizo decir una y otra vez: ¡Cómo nos reímos!