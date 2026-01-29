¿Por qué Ana Polvorosa, la Lore, no está en la película 'Aída y Vuelta'?
La nostalgia invadirá las salas de cine este viernes 30 dcon el estreno de Aída y vuelta, el largometraje que recupera a la emblemática familia García y a los pintorescos vecinos de Esperanza Sur. Casi todo el elenco original, desde Carmen Machi y Mariano Peña hasta Eduardo Casanova y Pepe Viyuela, se ha enfundado de nuevo en sus personajes. La película no es un regreso al barrio, sino al plató donde se grababa esta comedia de calles deprimidas y que produjo Globomedia.
Sin embargo, una silla va a quedar vacía en este reencuentro sobre aquella serie de Telecinco que estuvo más de diez años en antena, los domingos por la noche: la de Ana Polvorosa, cuya decisión de no participar ha tenido todo tipo de especulaciones.
Sin embargo la actriz ha sido muy sincera sobre los motivos de su baja y su deseo no intervenir en esta secuela indirecta. Argumenta que declinar su participación al proyecto dirigido por Paco León responde a una necesidad puramente personal y de coherencia con su etapa actual de no volver a estar vinculada con el personaje de la Lore, la hija de Machi en la ficción.
Polvorosa explicado que su carrera actual y su momento interpretativo se encuentran muy alejados del registro de la serie, priorizando su salud emocional y el respeto a su evolución profesional desde aquel papel juvenil.
A pesar de la decepción de los fans por no ver de nuevo a la Lore en acción, sus compañeros de reparto de veinte años atrás, con Carmen Machi a la cabeza, han cerrado filas en torno a ella, aplaudiendo su honestidad y asegurando que la amistad fuera de cámaras permanece intacta y el respeto a su decisión.
Aída y Vuelta es un tributo cinematográfico a una serie rupturista y que es recordada por el gran público (se repone a diaro en el canal FDF). La película de Paco León busca reencontrar a todos esos personajes años después, explorando cómo han envejecido sus excentricidades en la España actual. Es un ejercicio de memoria colectiva que recupera el humor ácido y costumbrista que convirtió al barrio madrileño en un espejo de la sociedad. La película no es un capítulo de la serie, sino el rodaje de una de aquellas entregas y a través de un código QR se podrá visionar en el móvil el mini capítulo rodado en la acción de esas tramas.
Tras diez temporadas interpretando a aquella adolescente de Esperanza Sur la actriz emprendió una búsqueda de registros más dramáticos y complejos, destacando en proyectos de autor y thrillers. Ella no quiere regresar a aquel primer papel de la choni Lorena.
