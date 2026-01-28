El acercamiento de Juanpi y Sandra en ‘GH Dúo’ que podría cambiarlo todo

Con el paso de los días Juanpi Vega y Sandra Barrios van dejando atrás sus diferencias y el acercamiento entre ambos es un hecho confirmado en GH Dúo. La expareja, una de las que salió mal parada tras su concurso en La isla de las tentaciones, están puliendo poco a poco la enorme brecha que existía entre ambos al entrar en la casa de GH Dúo. Al fin y al cabo, han estado más de un año juntos y se conocen perfectamente.

Los concursantes gaditanos han mantenido una charla íntima en un momento dado de la convivencia. Juanpi le ha reconocido a Sandra que le resulta extraño que le hable de su novio, ya que la algecireña tras romper con Andrea mantiene una relación con un joven anónimo. “Fuera me da igual que estés con quien quieras, pero aquí me parece raro en plan antes me daba igual todo. No sé, ¿qué hago, que te digo, que me entró pena? Y me dice, ¿estás celoso? Y digo, bueno”, ha reflexionado Juanpi.

Tras escucharlo atentamente, Sandra le ha preguntado si tiene celos de su nueva relación. “Celoso, no. En plan que era raro, que me hables de tu novio, que fuera me da igual todo y me da igual quién esté, pues aquí me pareció raro y ya está”, ha contestado. A Sandra no le terminaba de encajar las explicaciones de su exnovio. “Si te da igual fuera, te da igual dentro”, le ha replicado. “No, porque fuera ni te veía, aquí nos vemos todos los días”, ha aclarado Juanpi.

Pese a las explicaciones de Juanpi, Sandra seguía sin entenderlo. “Hace tres días estabas mal con Mara, ¿por qué te da cosa que te diga algo de mi novio?”, ha insistido la joven. “Porque me daba pena ¿Qué te digo? He recordado cosas, seguiré recordando cosas, de cuando estábamos bien, que antes ni las pensaba pero aquí las pienso más. Por eso no te voy a contar, porque no quiero que cambie nuestra relación, ni que él se sienta mal, ni nada”, ha zanjado.

En la gala del pasado jueves, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Juanpi si tenía novia y el gaditano reconocía que no sabía si seguía teniendo pareja. Cabe recordar que Juanpi inició una relación con Mara, su tentadora favorita en La isla de las tentaciones, pero dos infidelidades por parte de la joven han provocado una crisis de pareja que amenaza con romper su vínculo justo cuando el gaditano se ha acercado a su exnovia en la casa de GH Dúo.