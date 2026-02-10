Ecovacs Robotics presenta su nueva generación de robots domésticos para 2026

La Fundación Joan Miró de Barcelona acogió este martes la presentación de la nueva gama de robots inteligentes de Ecovacs Robotics, una cita en la que la compañía mostró sus últimas innovaciones para la limpieza del hogar y el cuidado del jardín.

El evento internacional sirvió para que los asistentes conocieran de primera mano una familia de productos diseñados con un objetivo común: automatizar las tareas domésticas más repetitivas y permitir que los usuarios disfruten de su tiempo libre mientras la tecnología se encarga del resto.

La apuesta de Ecovacs, que ha regresado recientemente a España, se traduce en cuatro grandes categorías de producto: robots cortacésped de las series Goat A y Goat O, robots aspiradores de la familia Deebot, robots limpiacristales Winbot y una sorpresa destacada, el Ultramarine, el primer robot limpiador de piscinas de la marca.

Todos ellos comparten una filosofía clara: simplificar la vida diaria mediante soluciones que combinan rendimiento, inteligencia artificial y un diseño cada vez más integrado en el hogar.

Robots aspiradores Deebot

La familia Deebot presenta dos nuevos modelos que prometen un salto en el sector de la limpieza doméstica: el Deebot T80S Omni y el Deebot T90 Pro Omni.

Deebot T80S Omni

El Deebot T80S Omni se posiciona como el modelo más completo, con la tecnología Ozmo Roller 2.0 que multiplica por 16 la potencia de fregado respecto a sistemas convencionales. Su sistema TruEdge 3.0 permite que el robot se adapte en tiempo real a los contornos de la vivienda, garantizando una limpieza exhaustiva incluso en esquinas y bordes.

Ecovacs Deebot T80S

Uno de sus rasgos más destacados es el sistema Triple Lift, que ajusta automáticamente los cepillos y el rodillo según la superficie: en alfombras eleva el rodillo para mantenerlas secas, ante líquidos activa un patrón de fregado intensivo, y frente a residuos grandes refuerza la succión.

Con una potencia de succión de 24.800 Pa y el sistema anti-enredos ZeroTangle 3.0, el T80S Omni elimina polvo y suciedad incrustada sin que el cabello o los pelos de mascotas queden atrapados en los cepillos. Su inteligencia artificial AIVI 3D 3.0 le permite identificar y sortear obstáculos en tiempo real, mientras que su perfil ultrafino de 98 mm le facilita acceder a espacios reducidos y superar obstáculos de hasta 20 mm.

La estación Omni que acompaña al robot incorpora lavado con agua caliente y secado con aire a 63°C, eliminando bacterias y reduciendo olores. El sistema de vaciado automático permite almacenar el polvo hasta 90 días, y la bandeja de lavado de mopa aguanta hasta 150 días sin mantenimiento manual, ofreciendo una experiencia prácticamente autónoma.

Deebot T90 Pro Omni

Por su parte, el Deebot T90 Pro Omni busca redefinir el estándar de gama media combinando la tecnología Ozmo Roller 3.0 con PowerBoost.

Su rodillo de 27 cm, un 50% más largo que los convencionales, cubre más superficie en cada pasada y elimina manchas resistentes con mayor eficacia. La tecnología PowerBoost le otorga una autonomía sobresaliente: puede limpiar hasta 500 m² en un solo ciclo y recupera un 10% de batería en apenas tres minutos durante las pausas. Un algoritmo inteligente gestiona la energía para garantizar que la limpieza se complete sin interrupciones, incluso en viviendas grandes.

Ecovacs Deebot T90

El T90 Pro Omni también incorpora TruEdge 3.0 para limpiar bordes y esquinas con precisión, y el innovador sistema TruePass Adaptive 4-Wheel-Drive, que despliega ruedas auxiliares automáticamente para superar obstáculos y escalones de hasta 4 cm sin quedarse atascado. Su diseño minimalista de inspiración nórdica, con acabados textiles y textura monocromática, busca integrarse en cualquier estilo de hogar.

La estación Omni de este modelo lava la mopa con agua caliente a 75°C y realiza autolimpieza de aguas residuales mediante un propulsor de 5.000 rpm, eliminando suciedad y olores. Además, la inteligencia artificial Agent Yiko convierte al robot en un verdadero asistente doméstico: reconoce habitaciones, materiales y zonas de mascotas, adapta los planes de limpieza a las rutinas del hogar y permite personalizar cada tarea según las necesidades de cada usuario.

Precios y disponibilidad

Deebot T80S Omni: disponible a partir del 12 de febrero por 649 euros.

disponible a partir del 12 de febrero por 649 euros. Deebot T90 Pro Omni: estará disponible próximamente por 799 euros.

Robots limpiacristales Winbot

La nueva generación de robots limpiacristales Winbot llega con dos modelos con una evolución en rendimiento, seguridad e inteligencia.

Winbot W3 Omni

El Winbot W3 Omni es el primer robot limpiacristales capaz de lavar, aclarar y secar automáticamente su propia mopa de limpieza. Gracias a su estación multifuncional con tecnología Vortex Wash, elimina por completo la necesidad de intervención manual.

En su interior, cuatro discos de limpieza, 16 boquillas de alta presión y cepillos de alta densidad trabajan de forma coordinada para eliminar la suciedad más incrustada, dejando la almohadilla lista para el siguiente ciclo.

Ecovacs Winbot W3 Omni

La tecnología TruEdge permite limpiar a solo 1,1 milímetros del borde del cristal, mientras que un sistema de pulverización de tres boquillas de gran angular cubre hasta el 90% de la superficie, logrando una limpieza homogénea y sin marcas. Su algoritmo Win-Slam 5.0 planifica rutas eficientes y se adapta dinámicamente a reflejos, obstáculos y superficies irregulares, permitiéndole operar con eficacia en entornos complejos como invernaderos, fachadas acristaladas o espejos de gran formato.

En materia de seguridad, el W3 Omni incorpora un sistema de protección de doce niveles que incluye sensores avanzados, control de presión, detección de bordes y mecanismos de protección ante caídas o pérdidas de succión, garantizando un funcionamiento estable incluso en altura.

Winbot mini 2

El Winbot mini 2, por su parte, es el robot limpiacristales más delgado de la industria, con 55 mm de grosor. Su diseño compacto le permite acceder a espacios estrechos y limpiar superficies complejas, desde ventanas con marcos irregulares hasta grandes ventanales de suelo a techo.

Sus cepillos mejorados en las cuatro esquinas limpian hasta a un milímetro del borde, eliminando las líneas oscuras que suelen quedar en los extremos.

Ecovacs Winbot mini 2

La tecnología de pulverización por atomización ultrasónica aplica una niebla fina sobre el cristal que ablanda las manchas difíciles y reduce las marcas de agua. Con su depósito de gran capacidad, puede limpiar hasta 30 m² en una sola sesión, con una eficiencia de tres minutos por metro cuadrado.

El sistema Win-Slam 4.0 combina sensores y algoritmos avanzados para planificar rutas óptimas y adaptarse en tiempo real a cada superficie, detectando marcos de solo 1 mm y ajustando su recorrido para evitar golpes.

Ofrece seis modos de limpieza (rápida, profunda, completa, de bordes, puntual y control remoto) que permiten personalizar la experiencia según las necesidades, garantizando resultados impecables en todo tipo de ventanas.

Precios y disponibilidad

Winbot W3 Omni estará disponible a partir del 12 de febrero por 699 euros.

estará disponible a partir del 12 de febrero por 699 euros. Winbot mini 2 estará disponible próximamente por 299 euros.

Robots cortacésped Goat

Ecovacs trae a España su gama Goat con cuatro referencias. Las series Goat A y Goat O comparten dos innovaciones fundamentales: el sistema TruEdge Trimmer, que convierte a estos robots en los primeros de la industria con recortador integrado, y HoloScope 360, que simplifica la instalación al permitir configurar el robot en menos de un minuto sin antenas externas ni ensamblajes complejos.

Serie Goat A

La serie Goat A, con los modelos A3000 LiDAR Pro y A1600 LiDAR Pro, está pensada para jardines grandes y usuarios que buscan rendimiento profesional. Equipados con batería de 32V, doble cuchilla y motor de alto par, son capaces de cubrir hasta 3.000 m² en menos de medio día.

Su navegación Dual LiDAR HoloScope 360, combinada con cámara de inteligencia artificial, garantiza una cobertura precisa incluso en terrenos irregulares, con exactitud de hasta dos centímetros durante el corte.

Ecovacs Goat A3000(1600) LiDAR Pro

El recortador TruEdge automatizado utiliza cuerdas flexibles de alta velocidad para el corte del césped en los bordes, mientras que la cámara con IA distingue de manera inteligente entre césped y áreas sin césped en tiempo real, permitiendo al robot identificar con precisión los límites físicos para obtener bordes limpios sin intervención manual. La plataforma energética de 32V con discos de doble cuchilla ofrece una eficiencia de corte tres veces superior, con un 80% más de potencia y una velocidad de rotación un 33% más rápida, alcanzando una eficiencia de 400 m² por hora.

Además, pueden superar pendientes de hasta el 50% y permiten configurar altura de corte, delimitar zonas prohibidas y programar horarios flexibles.

Serie Goat O

La serie Goat O, con los modelos O1200 LiDAR Pro y O600 RTK, está diseñada para jardines medianos y pequeños, o con espacios complejos.

Destacan por su capacidad de navegar en pasillos estrechos (hasta 80 cm para el O1200 LiDAR Pro y 70 cm para el O600 RTK), lo que permite una navegación sencilla entre elementos del jardín muy juntos y una cobertura total en jardines donde los cortacéspedes más grandes no pueden acceder.

Ecovacs Goat O1200 LiDAR Pro

El Goat O1200 LiDAR Pro utiliza visión artificial y LiDAR 3D-ToF para evitar más de 200 tipos de obstáculos, incluidos animales pequeños.

El Goat O600 RTK ofrece navegación avanzada TrueMapping 2.0 y potencia de corte un 150% superior, asegurando que incluso los espacios más difíciles de alcanzar se mantengan cuidados con eficiencia.

Ambos modelos incluyen altura de corte ajustable (en el O1200 LiDAR Pro) y capacidad para superar pendientes de hasta el 45%, garantizando un corte seguro y completamente automatizado.

Precios y disponibilidad

La nueva gama de robots cortacésped Goat estará disponible el 12 de febrero, con estos precios:

Goat A3000 LiDAR Pro: 2.299 euros.

2.299 euros. Goat A1600 LiDAR Pro: 1.499 euros.

1.499 euros. Goat O1200 LiDAR Pro: 999 euros.

999 euros. Goat O600 RTK: 649 euros.

Robot de piscina Ultramarine

El Ultramarine P1 marca la entrada de Ecovacs en el mantenimiento de piscinas, trasladando las tecnologías probadas de la marca al cuidado del agua. Este robot ofrece un mantenimiento automatizado gracias a su avanzada percepción del entorno, navegación inteligente y sistema de filtración de alto rendimiento.

Se adapta a cualquier tipo de piscina, eliminando eficazmente tanto residuos finos como suciedad incrustada. Diseñado para resistir las condiciones del exterior, permite disfrutar de agua cristalina y convierte la piscina en un verdadero espacio de relax sin esfuerzo.

Precio y disponibilidad

El Ultramarine P1 estará disponible próximamente por 549 euros.

LilMilo: el primer robot compañero

Ecovacs aprovechó el evento para presentar también LilMilo, su primer robot compañero, un avance en inteligencia interactiva.

Combinando percepción multisensorial y comportamientos expresivos inspirados en mascotas, LilMilo ofrece una nueva forma de compañía digital basada en interacción, afecto e inteligencia emocional, explorando nuevas fronteras en la robótica doméstica más allá de las tareas de limpieza y mantenimiento.