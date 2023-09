Vuelta al cole, la seguridad como asignatura

Miles de alumnos de Infantil y Primaria de Andalucía han vuelto ya a clase. Ha sido la vuelta a los madrugones, a las prisas, los olvidos de última hora, la tensión de los mayores y la emoción de los pequeños. Y la obligación de tomar las medidas adecuadas para que el trayecto desde casa hasta la puerta del colegio sea lo más seguro posible. Ya sea a pie, en bicicleta, en moto, en coche o en autobús.

Ya lo advierten desde el RACE: “La seguridad vial escolar es muy importante para evitar riesgos en un colectivo especialmente vulnerable: los niños”. Y la mejor manera de que ellos aprendan lo que es correcto es servirles de ejemplo. Hacer el esfuerzo de interiorizar ciertos comportamientos. Desde la Dirección General de Tráfico lo tienen claro: “Los mayores sois sus referentes y es importante respetar las normas y las señales para que el retorno a las clases sea seguro”.

Recomendaciones en coche

Si optamos por la opción más tradicional, que es llevar a los niños en coche, las recomendaciones de los expertos son las siguientes: es obligatorio el uso de las sillas de retención infantil; es imprescindible llevar bien puesto el cinturón de seguridad; siempre salir por el lado de la acera; aparcar en zonas habilitadas; conducir con precaución y respetar las normas.

Cuando los niños nos acompañan es más importante que nunca dar ejemplo e incluso aprovechar los trayectos para ir explicando ciertas señales de seguridad vial a los pequeños; salir con tiempo suficiente. Uno de los propósitos para el nuevo curso debe ser cambiar ciertos hábitos adquiridos. Es necesario salir con antelación para poder hacer el viaje con mayor tranquilidad.

Recomendaciones en bicicleta

La bicicleta es uno de los transportes que se desea impulsar desde las instituciones para llevar a los niños al colegio, aunque en la práctica aún parece que no reúne las características más apropiadas para ello, tanto a nivel de seguridad como de fiabilidad. Sus ventajas a nivel de salud y de reducción de la contaminación son claras, pero hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones a la hora de llevarlo a cabo. Evitar pesos para no perder el equilibrio en la bici; siempre usar casco, ya que minimiza en un alto porcentaje los riesgos de accidentes graves; llevar la bicicleta en perfecto estado; no utilizar auriculares, ni quitar las manos de las manetas, porque podemos acabar como el del chiste (sin dientes); usar un chaleco reflectante para ser visto; circular con precaución y prestando atención a las señales. Nada de apoderarnos de la calzada ni invadir la vía.

Recomendaciones en moto

Llevar a los niños en moto ha ganado adeptos en los últimos tiempos, sobre todo en capitales de provincia donde el tráfico a veces dificulta en exceso la empresa. Los días de lluvia son su gran enemigo y en cualquier circunstancia debemos extremar la precaución antes y durante el trayecto, ya que para los pequeños puede resultar más divertido, pero el adulto debe ser consciente de su mayor exposición en caso de accidente. Estos son los pasos recomendados a seguir por expertos como los de AMV.

Verificar que el niño tiene la edad mínima para ir en moto: más de 7 años si es tu hijo y más de 12 en caso de que no seas el tutor del niño; asegurarnos de la correcta y segura posición de este. El pequeño tiende a echarse hacia adelante, adquiriendo una postura incorrecta para su espalda; siempre con casco homologado y ajustado a su tamaño. Un casco de mayor tamaño aumenta exponencialmente los riesgos de lesiones graves; conducir con mucha precaución, evitando maniobras bruscas. Un niño no tiene el mismo equilibrio ni la misma fuerza que tú.

Recomendaciones en autobús

El autobús escolar es todo un clásico del transporte para acceder a determinados centros escolares. Las rutas entre localidades son frecuentes y las especiales condiciones del transporte obligan tanto a conductores como a los pequeños a incrementar la seguridad en el habitáculo. Algunas de las recomendaciones para movernos en el autobús escolar que nos ofrecen desde el RACE son las siguientes: llegar con tiempo a la parada. Hay que terminar con las típicas prisas; esperar siempre en la parada del autobús. Nunca se invade la carretera cuando veamos aparecer el autobús; subir y bajar con cuidado, sin empujar. No estamos en una competición y de las situaciones más tontas surgen las lesiones más graves; ir sentado con su cinturón de seguridad siempre; seguir las instrucciones del monitor de seguridad. El encargado está ahí por algo y es para velar por la seguridad de los niños, así que hazle caso; al subir o bajar, cerciorarse de que el conductor nos ha visto. De esta manera, estará más tranquilo y podrá comunicárselo a tus padres en caso de que suceda algo.

Recomendaciones para ir a pie

Por último, nos encontramos con la forma más cómoda (y habitual) de llevar a los niños al colegio: andando. En la mayoría de las ocasiones se elige un centro escolar cercano al domicilio que permita acudir a él andando, acompañados en sus primeros años y en solitario, más adelante. Es importante que los menores vayan aprendiendo las normas de seguridad vial al principio, para posteriormente poderlas ejecutar correctamente cuando ‘vuelen’ solos. Por muy corto que pueda ser el trayecto, ir caminando al colegio supone un riesgo que se debe minimizar tomando ciertas precauciones.Los ojos, siempre abiertos. Algunos niños empiezan el día despistados y deben ser conscientes de la importante de estar atentos y no utilizar auriculares ni el móvil cuando ya son más mayores para aislarse del entorno. Deben ir conectados...pero al tráfico que se mueve a su alrededor; respetar los semáforos. Aunque vayamos tarde, aunque no venga nadie...siempre es importante respetar los semáforos para enseñar y evitar riesgos innecesarios; siempre cruzar por el paso de peatones. Nada de buscar atajos ni ahorrarnos tres pasos mal contados. Los niños lo harán cuando vayan solos y el riesgo puede ser mayor; ir con tiempo suficiente para no asumir riesgos. Salir 10 minutos antes es lo ideal para no tener que cruzar la calle por sitios no permitidos y estar mucho más atentos a lo que nos rodea; acompañar o vigilar a la distancia a los menores. El viaje al colegio con los niños debe cumplir un ciclo evolutivo de formación, aprendizaje y posterior aplicación de los aprendido. Comenzaremos llevándoles de la mano, después acompañándoles hasta la puerta y más tarde vigilándoles en la distancia para comprobar que ya manejan el camino y se pueden desenvolver en solitario; no jugar durante el trayecto. En el camino hacia el colegio, el objetivo es llegar a tiempo. Nada de jugar a la pelota, al yo-yo o ir cambiando cromos por el camino. Es tiempo de prestar atención al tráfico y aprender/asimilar los conceptos de seguridad vial.