El gasto en la vuelta al cole se eleva un 2,11%

La pandemia que se ha extendido por todo el mundo ha provocado que España vuelva a sumirse en una crisis económica. Muchas personas se encuentran en los denominados ERTEs, mientras que otras directamente han perdido su trabajo. Sin embargo, la vuelta al cole va a costar un 2,11% más a los padres y madres según el III informe realizado por iAhorro en en más de 300 colegios de toda España públicos, de educación concertada y privados.

Concretamente, el coste medio nacional ha subido de 371,87 euros a 379,71: en los libros la subida ha sido de un 2,23%, mientras que en los uniformes ha sido del 2,01%. Por lo tanto, ¿nos encontramos ante una de las vueltas al cole más duras? Antonio Gallardo, experto financiero de iAhorro, asegura que existen “diferencias y semejanzas”, pero que, en este caso, lo más destacable es “la incertidumbre y la dureza y brusquedad de la caída”, y que no se sepa cuando habrá una situación “algo más normal” que ayude a la recuperación.

El precio de los libros, el que más sube

La subida de los libros se produce principalmente en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con una subida del 2,66%, seguida de Educación Infantil con un 2,16%, mientras que la subida más moderada se produce en Educación Primaria con un 1,68%. Así el precio medio de Educación Infantil es de 95,56 euros (93,54 euros en 2019), el de Primaria sube hasta 174,58 euros (171,70 euros en 2019) y en ESO se eleva a los 244,27 euros (237,94 euros en 2019).

No obstante, debido a que este año es probable que parte del curso escolar deba realizarse de forma presencial, algunos colegios han notificado que los niños tendrán que usar los denominados Chromebooks, ordenadores que tendrán los libros de texto que necesiten los niños. Pero, ¿las familias pueden asumir ese gasto? “Ahora es un momento difícil económicamente para las familias y esta es una inversión que no puede ser compartida, por ejemplo, si tiene más de un hijo en edad escolar, ya que cada uno de ellos tendrá su ordenador o Tablet para realizar sus tareas. Por ello, económicamente, si no media algún sistema de ayuda, o de préstamos de equipos, muchas familias tendrán complicado asumir esta inversión”, explica Antonio Gallardo.

El uniforme también sube

De los más de 300 colegios que han participado en el informe, el 62,80% piden llevar uniforme a sus alumnos.

Lo que varía este año es que el precio de los uniformes que se adquieren en los centros ha subido un 3,44%, mientras que los que se compran en establecimientos comerciales (tiendas, hipermercados, grandes almacenes) solo han registrado un aumento del 0,42% en el precio. Por Comunidades Autónomas, Navarra es la más cara (230,74 euros), seguida muy cerca de Cataluña (230,68 euros) y Madrid (229,35 euros). Las más económicas son Extremadura (187,68 euros), seguida de Asturias (195,13 euros) y Canarias (197,57 euros).