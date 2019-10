Miguel Vázquez: “Usamos la última tecnología para naturalizar las prótesis”

Ortopedia San Dionsio nace en Jerez en 1982 con la idea de potenciar en la ciudad el servicio ortopédico, adaptando sus servicios a la nueva tecnología proveniente del resto de España y de Europa. Por aquel entonces, apenas existía una ortopedia en Jerez y para tratamientos especializados los pacientes tenían que viajar a Sevilla, ya que la ciudad no cumplía con las expectativas en la materia. El boca a boca benefició mucho su consolidación en el mercado y pronto comenzaron a trabajar con pacientes de toda la provincia. Actualmente son una referencia en toda la provincia de Cádiz.

En San Dionisio siguen apostando por la última tecnología, ya que los últimos avances tecnológicos tienen que implantarlos casi constantemente porque el mundo digital ha evolucionado con gran velocidad y su propósito es estar siempre a la última para el beneficio de los pacientes.

Con un equipo de más de 20 profesionales, están al servicio de más de 25.000 pacientes que les visitan cada año. Un equipo al que se preocupan en formar, con seis o siete sesiones formativas anuales. “Es muy importante para nosotros la formación de nuestro equipo. Actualmente estamos integrados con el grupo SANICOR, que son las ocho mejores ortopedias de Andalucía y junto a ellos desarrollamos la formación interna a nuestros profesionales”, comenta, desde la ortopedia San Dionisio.

Los últimos avances han podido comprobarse en prótesis de mano y de miembros inferiores. Cada día se está evolucionando más y las aplicaciones nuevas no paran de llegar. Esto conlleva a que se vayan adaptando a lo que va evolucionando. La voluntad de la Ortopedia San Dionisio es que cada prótesis que pongan sea una parte más de cada cuerpo de la persona, es decir, que forme parte de ellos y no sientan que es un ‘añadido’. Trabajan con las principales marcas del mundo y, concretamente, la prótesis de la mano es mucho más biónica, es decir, la que se parece más a una mano humana. Aunque aún no llegan todavía a controlar completamente todo, aseguran que “llegará, más pronto que tarde”. Antiguamente, señalan, “nada más que se trabajaba con pinza, es decir la unión del dedo gordo y el dedo índice y ahora se trabaja ya moviendo los cinco dedos, aunque la funcionalidad la tienen sobre todo los dedos gordos e índice. Pero el resto de los dedos de la mano ya van teniendo movilidad, lo cual hace que esa mano sea muy parecida a la mano natural del paciente”, explican.

Ortopedia San Dionisio persigue que las prótesis se asemejen mucho a lo que ha tenido siempre el paciente. “Es complicado, pero prácticamente logramos manos casi normales. Las hacemos a medida, todo se hace personalizado”. Sin ir más lejos, las órtesis (corsés para regular la escoliosis) se realizaban tradicionalmente en escayola y hoy día se hacen en 3D. Se toma un escáner a todo el paciente y se le aplica la fuerza que haya que realizar para que sea perfecto ese corsé. “Vamos corrigiendo sobre el mismo ordenador hasta que logramos que la columna esté totalmente derecha para hacer el molde y realizar esa órtesis para que la persona pueda estar correctamente derecha. Los fallos son mínimos porque además, una vez que tomamos esas medidas y escaneamos todo el cuerpo, van a un robot que troquela y hace el molde y sale el dibujo completo de lo que hemos visto en el paciente, por lo que los errores son prácticamente nulos”.

Ortopedia San Dionisio puede presumir a su vez de ser una empresa de referencia en la provincia en movilidad, ya que “enfocamos la movilidad como una ayuda más y tratamos que el paciente se sienta independiente”, aseguran. Esto supone una gran solución a aquellas personas que se quedan en casa porque no hay nadie que les ayude a salir porque no puedan andar, les cueste mucho trabajo o tiene algún problema de corazón y les cueste respirar. Las propias sillas están motorizadas y son eléctricas, existiendo muchos tipos, “aunque las que se están imponiendo ahora son unas pequeñas para aquellas personas mayores que viven en casas de escaso tamaño.

Finalmente Ortopedia San Dionisio recomienda que “cuando hay algún problema, no duden en venir y consultarnos todo lo que piensen, que hay muchas cosas que se desconocen y nosotros tenemos muchas soluciones que les vendrán bien seguro. Fundamentalmente las personas que se les amputa cualquier miembro, que tienen algún tipo de escoliosis, para personas que han tenido ictus, para personas encamadas, para todo hay solución”.