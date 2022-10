“El intrusismo es uno de los mayores peligros a los que se enfrenta un paciente de Medicina Estética”

Sus brillantes datos curriculares son contundentes. Reveladores asimismo. Dibujan con exquisito trazo la excelencia de una profesional que disfruta sobremanera con el ejercicio, con el cultivo, con el desarrollo, de su vocación. Isabel González Partida es empática. Sabe deontológicamente cuanto se trae entre manos. Su reconocida reputación así lo dicta. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Cádiz. Obtiene posteriormente un máster en Medicina Estética por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en estética facial, suma 20 años de experiencia en Medicina Estética. Su clínica en Jerez, sita en calle Larga 85 con ventanales al Monumento de las Cofradías y a la fachada de Santo Domingo, posee unas vistas de privilegio. Y una luminosidad sin parangón. “Todo lo que hay aquí: el edificio, las vistas, la luz, la decoración, es agradable. Prefiero trabajar en un entorno así”.

A Isabel González le gusta “atender a los pacientes”. Pronto me di cuenta que me gustaba más la Medicina preventiva que la curativa. La estética facial hace feliz más rápidamente al cliente. Y esto nos da también felicidad a nosotros. La estética facial es más demandada que la corporal. En la corporal es más complicado obtener resultados y que sean más duraderos. Porque intervienen otros factores. Todos nuestros tratamientos son poco invasivos”.

Para González, “la Medicina Estética es una de las mejores aliadas para un rostro cuidado. El rostro es la tarjeta de presentación de las personas, casi como su alma. Muestra expresiones: ríe, llora, está triste… desde la Medicina Estética, y como nosotros la entendemos, tenemos que dejar que optimice con naturalidad el proceso de envejecimiento”. No cabe la menor duda que la Medicina Estética es una disciplina profesional cuyo contenido se proyecta hacia el cuido del paciente para “hacernos sentir bien en todas las etapas de nuestra vida”.

La Medicina Estética es signo de modernidad. Responde a una disciplina profesional que sólo pueden ejercitar los médicos. La sociedad española ha tomado conciencia de su positiva repercusión. En este sentido la titular de la clínica González Partida considera que tanto en nuestra ciudad como en todo el territorio español “el auto cuidado, la cultura de la salud, de sentirse y verse mejor durante más años, ha hecho que haya crecido exponencialmente la demanda de nuestros tratamientos a todas las edades, también en pacientes jóvenes (…) . “Abogamos por la libertad de cada persona para elegir si quiere o no emplear la Medicina Estética pero desde la consulta fomentamos un diálogo sano y abierto sobre ésta, en el que los prejuicios se queden al margen, de forma que algún día, cada vez más cercano, todo el mundo pueda hablar abiertamente de lo que se ha hecho -o de lo que le gustaría hacerse-, sin sentir la necesidad de esconderlo”.

¿Diferencias entre el botox y el ácido hialurónico?

“No tienen nada que ver. La toxina botulinica es un relajante muscular” y el ácido hialurónico es un producto de relleno. Sus mecanismos de actuación son diferentes. La aguja es nuestro vehículo en la mayor parte de los casos para trabajar en la piel y el paciente puede confundirse si no explicamos muy bien cuál es la función de cada tratamiento específico. Cada producto tiene su indicación. Como cualquier tratamiento médico. Es como si me dices qué diferencia hay entre un antibiótico y un analgésico… todas; y aunque ambos vengan en un mismo formato (comprimido), cada uno tiene su función y su indicación.

La información es muy necesaria en esta especialización, en tanto en cuanto los avances son manifiestos. Tan es así que “el médico estético ya no es un mero corrector de arrugas e imperfecciones, sino todo un especialista que te acompaña en el proceso de sentirte bien, seguro y feliz”.

Los prejuicios suelen jugar malas pasadas en detrimento de una decisión favorecedora. El qué dirán influye a la contra. Y a menudo este encorsetamiento aparca los beneficios de autoestima, de bienestar personal o del nada desdeñable afán de mejora de quien no termina de decidirse por este paso adelante. Y esto posiblemente porque se desconozca un axioma ineludible: la belleza es dinámica. Y así lo concibe el equipo de profesionales de Clínica Dra. González Partida.

¿Qué entendemos por “belleza dinámica?

Básicamente responde a una realidad frontal, es: entender que las personas cambian con el paso del tiempo, “al igual que lo hacen nuestras necesidades y nuestra belleza, y eso es algo que no hay que esconder, sino celebrar, porque lo que necesitas a los 30 no es lo mismo que quieres a los 50. Sin tabúes, sin vergüenza y sin estereotipos”. Aparquemos, en definitiva, nociones quizá no del todo exactas como “retoque”, “arreglo”, ¿“reparación”? En favor de la envergadura de otro prisma más real y más certero: el permanente cuidado que toda persona merece -y precisa- en el curso de su propia vida para dar más vida a los años y mostrar su mejor aspecto en cada fase vital.

Se trata de entender la medicina estética no como un “retoque” -o un “arreglo”, o una “reparación”-, sino como una forma más de cuidarnos en cualquier momento de nuestra vida , que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Isabel señala que “estamos en camino de eliminación de los tabúes. Cada vez más los pacientes que han incluido la Medicina Estética en sus vidas, tienen menos reparo en hablar de ello, y lo hacen con satisfacción, con un inocultable convencimiento. Hubo una época en la que se ocultaba mayoritariamente. Al igual que daba “reparo” llevar una ortodoncia en los dientes, y hoy sin embargo se utiliza a cualquier edad y no se esconde, más bien todo lo contrario, y muchas veces es exclusivamente estético y no funcional. Pero está normalizado y nadie lo oculta ni se avergüenza”.

¿Cuáles son los tratamientos más demandados en la clínica?

Desde los tratamientos para conseguir una piel luminosa y radiante de forma no invasiva como Hydrafacial hasta el rejuvenecimiento facial total con Láser CO: el más potente en la actualidad, que produce un verdadera y profunda remodelación dérmica. Entre ambos extremos todos los tratamientos con ácido hialurónico, toxina botulinica, estimulantes del colágeno, bioestimuladores, tensores, Peelings…

Instrumentos todos ellos que sirven para mejorar la calidad de la piel, suavizar marcas de acné, manchas faciales, mejorar la mirada por arrugas de expresión o flacidez de párpados u ojeras; mejorar la sonrisa tratando los labios, bien devolviéndoles la textura y densidad de cuando eran jóvenes o potenciando su atractivo con aumento de volúmenes siempre dentro de la naturalidad. Corregir sonrisa gingival o mejorar el perfil nasal con Rinomodelacion. Asimismo el tratamiento de los volúmenes faciales; pómulos, mentón…. para un perfil más armónico y atractivo o para devolver el “soporte que perdemos con la edad”. Igualmente el tratamiento de cuello y escote para así proyectar una armonía completa.

El intrusismo está a la orden del día -para mal- en no pocos sectores profesionales. En el tratamiento estético sucede tres cuartos de lo propio. Con índices de peligrosidad creciente. Y es que la composición de los rellenos dérmicos, las técnicas empleadas y los laboratorios especializados han evolucionado en consideración, de manera que a día de hoy lo que prima es la naturalidad, manteniendo la expresividad del rostro. Pero ello no significa que debamos bajar la guardia a la hora de acudir a una clínica estética. Es nuestra salud la que anda en juego. Resulta esencial conocer de antemano “con qué tipo de producto trabajan y ponernos en manos de los mejores profesionales y siempre médicos, puesto que el intrusismo es uno de los mayores peligros a los que se expone el paciente y muchas veces no es consciente”.

El intrusismo se produce cuando una persona no capacitada ni habilitada ni autorizada realiza un acto médico. Un intrusismo a no dudarlo muy temerario “De ahí nuestra insistencia -señala la doctora González- en que los pacientes siempre pidan el número de colegiado o el título de Medicina al profesional que le está atendiendo. Así podrá comprobar si se está incurriendo en un delito antes de poner su salud en manos de un intruso. Ponerse en las manos de personal no autorizado puede provocar reacciones adversas peligrosas y, por desgracia, muy comunes: infecciones, necrosis de la piel, inflamación de los tejidos, ceguera, contaminación con enfermedades transmisibles como el VIH o la hepatitis C, entre otras”.

Debe tenerse ojo avizor ante este tipo de suplantación: “La mayoría de las veces, el principal reclamo de los suplantadores que ofrecen estos servicios de forma totalmente delictivas es el precio muy barato de sus servicios. Consiguen ofrecerlo con costes tan reducidos porque no requieren locales preparados para llevar a cabo un acto médico, ni personal de apoyo. La Medicina Estética en España no es especialidad vía MIR pero está regulada. Para poder ejercerla se necesita la autorización o licencia sanitaria específica de Medicina Estética en funcionamiento U . 48 que identifica a la clínica como centro sanitario autorizado y otorga la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma”.