“La edad Influye mucho en la probabilidad de conseguir un embarazo”

La reproducción asistida es la opción de muchas parejas de conseguir un embarazo. Ante la frustración que suele suponer el no lograrlo de forma natural, los doctores Sánchez y Adame, ginecólogos de NOVA FIV destacan la importancia de individualizar cada caso para elegir, junto a la pareja, el tratamiento más adecuado.

¿Cuándo debe acudir una mujer o pareja a un médico especialista en fertilidad y reproducción asistida?

La recomendación es acudir a una clínica de fertilidad y reproducción asistida cuando han pasado de seis meses a un año de búsqueda sin conseguir embarazo. Hay que evitar generalizar, estas recomendaciones pueden variar, por lo que es importante individualizar siempre cada caso.En los casos de parejas de mujeres, mujeres solteras o con antecedentes de enfermedades genéticas, la recomendación es acudir cuando se quiera tener un hijo.

¿Tanto influye la edad en las opciones de quedarse embarazada?

Más de lo que pensamos. Uno de los principales factores que influyen en la concepción es la edad de los padres, principalmente la edad de la mujer. La reserva ovárica, así como la calidad de los óvulos de la mujer, disminuyen con la edad. Esta disminución comienza a los 35 años, siendo esta más intensa a partir de los 40 años. De hecho, en nuestra clínica de fertilidad en Jerez, atendemos a muchas pacientes de más de 40 años.La edad tiene un gran peso sobre el pronóstico reproductivo de una mujer, tanto en la concepción natural como en la reproducción asistida. Por esto es importante no demorar la visita al especialista.

¿Cuáles son las principales causas de infertilidad? ¿Afecta la infertilidad por igual a hombres y mujeres?

Las causas son muy variables, y el porcentaje de infertilidad en hombres y mujeres es similar. Las causas más frecuentes en la mujer son una disfunción en los ovarios o en las trompas de Falopio, y alteraciones espermáticas en los hombres.

A veces, el origen de la infertilidad es complejo, tratándose en general de una combinación de factores que afecta a ambos miembros de la pareja, además existe entre un 10-20% de los casos en los que el origen es desconocido.

En estos casos en los que no se consigue encontrar la causa, siempre es muy frustrante para las parejas, pero en la mayoría de las ocasiones, esto no es un problema para realizar un tratamiento y conseguir el embarazo.

El estudio personalizado del caso y la aplicación de técnicas y tratamientos más adecuados permiten optimizar las opciones.

¿Qué tratamientos son los más recomendados?

No existe un tratamiento que le vaya bien a todo el mundo.Por eso es fundamental estudiar cada caso para encontrar el procedimiento más adecuado para cada pareja.

Al final, nosotros, en nuestra clínica de reproducción asistida en Jerez, podemos recomendar un tipo de tratamiento u otro, pero lo más importante es llegar a una decisión conjunta con la pareja, tener un plan, y remar todos en la misma dirección para conseguir nuestro objetivo.

Cada caso es único y así lo atendemos, y en función de todo el proceso diagnóstico se recomienda el tratamiento más adecuado. Por ejemplo, a veces es difícil tomar la decisión de recurrir a un tratamiento con óvulos de donante, y, sin embargo, en determinados casos puede ser la única opción para conseguir el embarazo.

¿Cuánto se tarda en lograr un embarazo mediante la reproducción asistida?

Lo importante no es el cuánto se tarde, sino el hacer bien las cosas. No estamos hablando de una banalidad, sino de traer una nueva vida al mundo. Tenemos la responsabilidad moral de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ese bebé sea sano y, por supuesto,que todo el proceso sea seguro para la madre.Preferimos realizar una atención integral, actuar no sólo en el ámbito médico, intentar lograr hábitos de vida más saludables, una buena nutrición, cobertura psicológica ante malos resultados, incluso un seguimiento del embarazo.

¿En qué consiste la primera consulta gratuita que ofrecen en su clínica de fertilidad en Jerez a sus pacientes?

En la primera consulta en nuestra clínica de reproducción asistida en Jerez, realizamos una historia clínica completa a los dos miembros de la pareja, así como una ecografía a la mujer.

Con este primer contacto pueden conocer al equipo: médicos, embriólogas, enfermeras… y podemos asesorarlos en los siguientes pasos.Lo que hacemos es ofrecer información sobre las distintas pruebas diagnósticas y con éstas, poder elegir de forma conjunta cuál es el tratamiento más recomendado para ellos.

En este caso podemos hablar de preservación de la fertilidad. Cada vez se va retrasando más la maternidad por diversas causas, como falta de estabilidad laboral, dificultades para conciliar o, simplemente, otros planes en los que la maternidad no interviene.

Nuestra edad social está cada vez más alejada de nuestra edad biológica. En estos casos, recomendamos consultar a un especialista en fertilidad ya que existe la opción de congelar los óvulos. Esto hay que realizarlo antes de los 35 años, ya que, a partir de esa edad la calidad de los óvulos empieza a disminuir.

Esta opción de preservación de la fertilidad también puede ser determinante en pacientes jóvenes, tanto en mujeres como en hombres, que tienen que someterse a tratamientos médicos agresivos, como una quimioterapia o radioterapia, ya que es muy probable que su fertilidad se vea afectada tras el tratamiento. Si planteamos congelar óvulos o semen antes de realizar es tratamiento, podrán tener opciones de ser padres después.