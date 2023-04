El alga para adelgazar a la venta en muchos supermercados

La inclusión de la espirulina en la dieta mediterránea como suplemento alimenticio toma fuerza a día de hoy gracias a la publicidad dada por las redes sociales. Su atractivo color verdiazul y sus diversos beneficios alimenticios le han convertido en un producto atractivo a la hora de completar la cesta de la compra. No obstante, son muchos los desconocimientos sobre las propiedades y el modo de empleo de esta especie de alga.

Pese a que muchos usuarios la han denominado como alga, en realidad se trata de una cianobacteria del género Arthrospira, compuesta por nutrientes de interesantes propiedades para el organismo humano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha definido como un superalimento de especial interés por sus posibilidades para combatir la desnutrición y la carencia de micronutrientes. Con forma de espiral, este organismo microscópico contiene clorofila, por lo que para la venta y su consiguiente consumo es vendida normalmente en polvo o en cápsulas.

¿Para qué sirve?

Aunque es vendida como un compuesto perfecto para la pérdida de peso, la espirulina contiene otros numerosos beneficios que le permiten, incluso, incorporarse en multitud de alimentos. El principal beneficio es el aumento de energía, evitando el desgaste físico y mental. Su alto componente en hierro y en proteínas, permite que los usuarios que la consuman puedan adelgazar, además de regular los niveles de azúcar en sangre.

De este modo, el alto nivel de nutrientes le permite convertirse en un suplemento perfecto para proteger la salud del corazón, el cerebro y ganar masa muscular. Eso sí, los profesionales no recomiendan hacer un uso excesivo de este nuevo complemento alimenticio.

En su alto valor biológico toma importancia la presencia de la vitamina B6, magnesio y triptófano. De esta forma, contribuye a una mejora del sistema digestivo, el metabolismo de los hidratos de carbono y grasas, en la producción de serotonina y del estado mental. Otros beneficios proceden de su alto contenido en proteínas fácilmente asimilables como la vitamina E, el ácido fólico o las vitaminas B6 y B12. Por esta razón, este alga funciona para la prevención o el tratamiento de enfermedades como la anemia o de casos de fatiga y debilidad.

Sus propiedades antiinflamatorias e inmunoestimulantes ayudan a reducir los niveles de la rinitis alérgica, además de poder prevenir el envejecimiento prematuro y el cuidado de la piel gracias a las vitaminas A y C y la posible estimulación en la producción de melanina.

No obstante, pese a esta gran cantidad de beneficios es de vital importancia tener en cuenta sus posibles efectos secundarios como náuseas, estreñimiento, molestias o dolores estomacales, sensación de mucha sed, dolor de cabeza, erupciones o picores en la piel, mareos, etc. No es recomendable su consumo para personas con insuficiencia renal u otros problemas en los riñones.

¿Dónde obtenerla?

Los medios para hacerlo son diversos. Aquellas personas que deseen consumirla solo tendrán que desplazarse hasta la herboristería, farmacia o comercio más cercano a su zona. En Mercadona, se comercializa este producto en una caja de 60 cápsulas por 4.50 euros como complemento alimenticio. Se recomienda tomar como máximo seis cápsulas al día, dos al menos media hora antes de realizar cada comida para que pueda realizar un mejor efecto.

A través de Amazon, el precio asciende mínimo los 20 euros, con hasta 600 cápsulas en su interior. Para aquellos que deseen probar la opción en polvo, podrán obtener en MaxiEco 1 kilo de Espirulina 100% pura sin aditivos por 16 euros o 150 gramos de espirulina ecológica por 9,95 euros en Okami Bio.