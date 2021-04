Como responsables de la Unidad de Rodilla y Cadera de Clínica Beiman, los doctores África Del Pino y Fernando Oliva afirman que la prevención es fundamental para evitar futuras lesiones. “Nuestra recomendación siempre es la misma. El deporte es el mejor tratamiento para la salud, pero tenemos que estar preparados. No podemos comenzar de 0 a 100 en una semana, todo tiene que ser progresivo”, afirman.

–Se ha creado recientemente la Unidad de Rodilla y Cadera. ¿Qué implica?

–Sí. Nuestra especialidad es tan amplia que es difícil que seas capaz de realizar cualquier tipo de intervención. Todo traumatología se dedica a unas áreas en concreto. Tanto África Del Pino en el Hospital Juan Grande como yo (Fernando Oliva) en el Hospital Universitario Puerta del Mar pertenecemos a la Unidad de Miembro Inferior respectivamente. Esto implica que estamos en contacto con pacientes con estas afecciones y realizamos su vez un gran volumen de cirugía de la misma. Creemos fundamental aprovechar esta oportunidad que nos ofrece estos Centros, y aplicarlo en su máxima experiencia en Clínica Beiman.Me gustaría destacar a su vez que tenemos a otros profesionales que se dedican a otras áreas como puede ser la doctora Isabel Cuevas, que fundamentalmente realiza cirugía de miembro superior como al doctor Barbeito, neurocirujano, que se dedica a cirugía de Columna, pudiendo cubrir prácticamente la totalidad de la especialidad. Pronto podremos hacer cirugía de rodilla y cadera en nuestra clínica.

–Con la pandemia sanitaria se han disparado los datos de personas que practican deporte. La primera recomendación es...

–Que vayan despacio, que se preparen progresivamente a una actividad. Que la mayoría de veces, lo recomendable es acudir a profesionales que adapten tu organismo a la actividad que quieres realizar.

–¿Qué destacarían del enfoque de Clínica Beiman con el deporte?

–Fundamentalmente lo que destacaría es la ilusión y el esfuerzo que dedicamos todos los profesionales al tratamiento de los pacientes deportistas. Siempre son bien recibidos. Intentamos darle la mejor solución entre las distintas especialidades que tratamos a los deportistas, como pueden ser fisioterapeutas, preparadores físicos, médicos del deporte, así como nosotros, los traumatólogos. Tenemos las instalaciones, los medios y a los profesionales para darles las mejores opciones de tratamiento.

–Las operaciones de cadera han evolucionado mucho con el paso del tiempo?

–Sí, de hecho es considerada como la cirugía con mayor impacto en la calidad de los pacientes. Se han desarrollado tanto implantes con una duración de mucho mayor, así como también se ha perfeccionado la técnica quirúrgica.

–Las prótesis de cadera son una buena opción para mejorar la calidad de vida de las personas mayores?

–Sí, sin lugar a dudas. La cirugía de sustitución de cadera o rodilla, cuando la cirugía está bien indicada, mejoran de forma considerable, así como la satisfacción de los pacientes es excelente. Aunque no podemos decir que no estén exentas de complicaciones por lo que es importante la selección de los pacientes subsidiarios de dicha cirugía

–¿Qué técnicas se utilizan ahora para las intervenciones de cadera y rodilla?

–La cirugía por excelencia de dichas articulaciones es la sustitución articular, quiero decir con esto, la colocación de una prótesis sustituyendo a la articulación dañada. Otras de las técnicas prínceps en rodilla y cadera son las cirugías artrocópicas, con la que hoy día con dos pequeñas incisiones podemos entrar en la articulación y realizar multitud de gestos quirúrgicos como pueden ser: la realización de sutura meniscal, reconstrucción del ligamento cruzado, etc. Y a nivel de cadera, por ejemplo, reinserción del labrum, regularización del cuello femoral. En auge encontramos para ambas.

–¿Cuáles son las principales dolencias de la población más joven en relación a la cadera?

–En el adulto encontramos fundamentalmente tres grandes grupos: Una, es la Necrosis Ósea Avascular, que fundamentalmente podemos explicarla como que la cabeza del fémur sufre un infarto óseo y esto provoca deformidad a nivel de la misma. Con esto la articulación no tiene una buena congruencia y por tanto, provoca dolor. Dos, las deformidades a nivel de la cabeza femoral o del acetábulo, que es la parte de la pelvis que articula con el fémur, que son conocidas como pinzamiento femoroacetabular. Tres, suelen ser patologías infantiles (que vienen desde niño), que cuando llegan a adulto provocan degeneración articular.

–¿Hay alternativas a la cirugía?

–Actualmente entre nuestras alternativas terapéuticas encontramos las distintas técnicas de infiltración. La infiltración en sí misma consiste en introducir un medicamento dentro de una articulación. La cuestión es elegir bien el mismo porque no todo vale para todo. Por ejemplo, tenemos que diferenciar qué patología y edad tiene el paciente y cual es el objetivo que se intenta conseguir.Creo que se entiende mejor con un ejemplo, no es lo mismo una artrosis establecida de cadera en un paciente de 85 años, que lo que buscamos es lubricar y eliminar el dolor como podría ser con la administración de ácido hialurónico o corticoides o un paciente de 30 años con un deterioro del cartílago, en el que probablemente su tratamiento vaya mas dirigido a intentar reparar el mismo con plasma rico en plaquetas.

–¿Qué opinan sobre el tratamiento con células madre?

–Creo que esta pregunta es fundamental. A los pacientes hay que explicarles bien qué es lo que le estamos administrando. Muchos de ellos acuden a la consulta confundidos con este término. Hoy día no podemos administrar células madre porque existe una alerta sanitaria que no nos permite su administración si no es a través de ensayos clínicos. Es muy diferente el tratamiento con células madre del plasma rico en plaquetas, que sí está autorizado y no supone ningún riesgo para el paciente, exceptuando el propio del gesto de la infiltración.

–¿Cómo ves el desarrollo/futuro de la clínica con respecto a la traumatología?

–Creo que es fundamental el nuevo proyecto quirúrgico de la Clínica. Tenemos unas instalaciones para la recuperación del paciente, de las mejores, si no la mejor de la provincia de Cádiz. Nos faltaba un quirófano propio que completara el tratamiento integral del paciente en clínica. Con la nueva ampliación de la clínica llegamos a integrar el tratamiento completo del paciente en nuestro centro. Ya ha comenzado la gestión para el nuevo quirófano preparado para realizar cirugías de mayor calibre, centralizando todas las intervenciones en el mismo. Sería un gran paso para la Clínica y para nosotros, el poder intervenir en Jerez a todos los pacientes de las distintas federaciones, entre ellas la de fútbol, que si no me equivoco son mas de 18.000 en toda la provincia.

–A todos nos ha afectado la Covid, sin embargo, vosotros habéis aumentado vuestro campo de actuación, ¿no es así?

–Efectivamente. La Covid ha afectado en todos los ámbitos de nuestra vida. Desde el final de la temporada 2020, hemos centralizado la realización de todas las intervenciones de urgencias de la Federación de Fútbol de la provincia de Cádiz, así como todas las demás federaciones que tenemos concertadas. Anteriormente se derivaban a otros hospitales. Hoy día, los tres traumatólogos de Beiman, las asumimos y las realizamos gracias a la colaboración del Hospital Pascual del Puerto de Santa María.