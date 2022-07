"El arrojo de las empresas ha hecho que el puerto crezca"

Pasó la pandemia o al menos ha quedado diluida en las páginas de los periódicos y en los minutos de los informativos y es momento de hacer balance y hablar de la capacidad que ha mostrado el Puerto de Cádiz para remontar el vuelo en muy poco tiempo, a pesar de que el coronavirus dejó congelado un sector tan pujante como el de los cruceros, y, a pesar de haber dejado muchos cadáveres en la cuneta de la historia del muelle gaditano.

Ahora toca prepararse para “la que se avecina”. Ucrania en el punto de mira, con la crisis energética, la subida de los carburantes, de los fletes y de los tipos de interés, una crisis alimentaria que ya se vaticina en el horizonte se suman a otros muchos factores que han generado una incertidumbre que mantiene en vilo a las empresas marítimas de la Bahía de Cádiz y que, a pesar de todo, se muestran con ganas de desplegar sus alas y despegar de nuevo con ganas.

Así quedó patente en un desayuno informativo que tuvo como escenario la hemeroteca de Diario de Cádiz y que contó con la presencia de Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC), y de grandes empresarios de las compañías gaditanas que desarrollan sus actividades en el puerto. Entre ellos se encontraban Alejandro Sánchez, director de relaciones institucionales y asuntos públicos de Olivia Energy Group; Rafael Fernández, director general de Bayport; Manuel Rosell, gerente de Carlos Rosell; José Antonio Portillo, en representación de la agencia Portillo; y Juan Luis Gómez, administrador único de González Gaggero en Cádiz.

Teófila Martínez aprovechó para destacar la gran labor del empresariado del puerto de Cádiz. “El arrojo de todas estas empresas ha hecho que el puerto de Cádiz, desde que llegó la pandemia, esté creciendo”, según la presidenta de la APBC, que siguió diciendo que si no se hubieran comportado como lo han hecho “no habríamos aumentado en un millón de toneladas en los tres últimos años. Hemos visto que las empresas gaditanas han respondido a la perfección”. Y los participantes en el desayuno informativo acogieron las palabras de la ex alcaldesa con una media sonrisa porque todos ellos saben que aún se encuentran en pleno nudo de la película y que aún aguardan con incertidumbre el desenlace. Y, además, saben que la crisis está dañando al sector y les está obligando a ponerse el cinturón de seguridad, pues se avecinan curvas.

El propietario de Bayport, Rafael Fernández, inició su discurso explicando que el balance toca hacerlo, pero desde la perspectiva de que el sector marítimo tiene varios segmentos y no todos han capeado el temporal de la misma manera. “Podemos hablar de que la carga ha seguido funcionando bien a pesar de los problemas, pero el sector de los cruceros paró en seco”. Eso sí, Fernández se mostró aún sorprendido por la capacidad de recuperación de este segmento y de sus empresas “que están siendo capaces de habilitar a los barcos y lo vemos en el astillero de Navantia, donde se sigue trabajando como si nada hubiera pasado”. “Entiendo que esto viene precedido de un sacrificio de las compañías que han sido capaces de aguantar y no tirar la toalla”, reconoció el director general de Bayport.

En cuanto a la carga general no paró, pero muchos se han podido ver afectados a posteriori por el impago de muchos clientes que se quedaron en el camino terminando en la quiebra o de otros muchos que siguen en el agujero. De ahí esa sonrisa a medias. Y la industria auxiliar del crucero cayó también en picado y muchas se vieron obligadas a cerrar “y otras muchas están intentando levantarse de nuevo con un sacrificio enorme”, según Rafael Fernández, que lamentaba el incremento que ha sufrido el precio de los fletes que, en muchos casos se han visto multiplicado por diez: “No se han duplicado ni triplicado... O sea, un contenedor que podía costar 1.200 ó 1.500 euros de Asia a Europa puede costar ahora entre 12 y 15.000 euros”.

Manuel Rosell, por su parte, tomó prestada una sentencia de su padre, Carlos Rosell, que decía que “nuestro sector era el primero en notar las crisis y el primero en salir de ellas “. Según su punto de vista, en líneas generales, las medidas de estímulo de todos los gobiernos a nivel internacional “nos ha mantenido a todos un poco anestesiados”, ya que el gerente de la firma gaditana Carlos Rosell, mantiene que han sostenido la economía a base de ayudas, rebajas fiscales y a base de demorar el pago de impuestos. A pesar de esas ayudas, apoyando la tesis de Rafael Fernández, aseveró que efectivamente hay sectores concretos que se han visto perjudicados incluso a pesar de las ayudas. “La preocupación está ahora en lo que pueda venir. Estas medidas de estímulo parece que ahora son las que han ayudado a que la inflación se dispare, lo que va a provocar un cambio en la política internacional de los gobiernos que van a cambiar y, para enfriar la economía, van a empezar a subir los tipos de interés”.

Todo esto hace sospechar que, más pronto que otros sectores, retomando la frase de su padre, Carlos Rosell, su hijo y gerente de la empresa cree que, una vez más, “seremos los primeros en notar la crisis y en sufrir sus consecuencias”. La guerra de Rusia, la escalada de precios de la energía... “parece que se está formando la tormenta perfecta”, según vaticina el joven empresario, aunque expresó su confianza en que el sector sea capaz de “capear el temporal”.

En recuerdo de la crisis de la pandemia, Manuel Rosell indicó en su intervención que el coronavirus ya provocó la paralización de muchas actividades, pero expresó su temor en que en la economía pesan más “las expectativas que tengamos los empresarios que lo que ocurre realmente a nuestro alrededor. La gente, cuando empieza a pensar que la cosa no va a ir bien, frena, no contrata, no compra. Y si todos los expertos empiezan a decir que la cosa se va a poner fea, la gente termina por creérselo, o por lo menos te hacen dudar y si el empresario duda, para, y eso provoca un inevitable enfriamiento de la economía”.

Juan Luis Gómez, administrador único de González Gaggero, empresa que cuenta con una experiencia de cien años en el sector portuario y aduanero, se mostró más optimista y confesó que, al fin y al cabo, “somos de los afortunados precisamente porque somos trabajos esenciales, lo que significó que no podíamos parar”. Aparte, Cádiz, Gómez recordó que, además, tiene la suerte de que es el principal proveedor de mercancías con destino a Canarias y “el puerto de Cádiz ha seguido suministrándole a las islas, por lo que debo repetir que me siento un afortunado”. En Algeciras reconoció que la situación se hizo más dura con el cierre de las fronteras de Marruecos, aunque también ha demostrado una gran capacidad de recuperación, a pesar de que al despertar se ha encontrado con unos fletes que antes costaban 12 ahora cuestan 120.

Este periódico le planteó que si esas subidas se repercuten al ciento por ciento al cliente. Juan Luis Gómez aclaró que “los gastos no hay más remedio que repercutirlos directamente al cliente. Ya los honorarios nuestros es más complicado ponerlos al día debido a la dura competencia que nos rodea y el cliente tiene claro que lo que nos sube a nosotros se les sube a ellos, pero la cuestión de cubrir nuestros honorarios lo miran más con lupa”.

La siguiente en tomar el turno de palabra fue la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, que fue directa al grano con un “aquí nos repercute todo”. Para aminorar las consecuencias, la ex alcaldesa de Cádiz recordó que la obligación de una autoridad portuaria era estar al día de todo lo que pasa en el mundo y no mirar sólo lo que ocurre en su entorno más inmediato para intentar evitar lo evitable y para “ir preparándonos para lo que va a venir teniendo siempre presente que el 85% de las mercancías que se mueven por el mundo viajan en barco”.

Pero, en estos tres años de la crisis del Covid, Martínez recordó que “hemos estado trabajando mano a mano con las empresas, primero recolocando el puerto de Cádiz con tiempos ciertos allí donde queremos buscar nuevas mercancías para que las empresas pudieran beneficiarse y consolidarse con la entrada de esas nuevas mercancías y nuevos caladeros de negocio”. Y todo esto sin dejar de lado el impulso de las infraestructuras portuarias que, muchas, como el tren, “nos han tenido congelados y sin posibilidades reales de crecer durante 15 años”.

A pesar de todo eso, Teófila Martínez habló de un puerto ubicado “justo en el sitio” y “desde aquí puede salir un barco y llevar mercancía a toda la costa africana o a toda Europa, incluida el Brexit, y, si me apuras hasta el Mediterráneo. Y eso hay que trabajarlo mucho porque lo que nos espera es muy duro”.

Por otra parte, José Antonio Portillo, en representación de la agencia Portillo, se centró “en lo mío” que son los graneles de Cabezuela. A este respecto, se mostró muy preocupado por la subida del precio del pienso por culpa de la invasión de Ucrania. Y echando mano de las cifras recordó que en mayo del año pasado movieron sólo 400.000 toneladas, lo que refleja que fue un mal año. El anterior, 2020, se llegó a las 600.000 toneladas, “aunque este 2022 estamos ya algo más recuperados y en granel hemos crecido un 50% respecto a mayo del año pasado que –recordó Portillo– fue un año muy malo”. Pero también puso sobre la mesa su bola de cristal y se mostró inquieto porque la cabaña ganadera tiene que seguir comiendo, pero si el ganadero se arruina empezará a pensar en sacrificar a sus animales, lo que se traduciría en una menor importación de pienso desde Cabezuela.

José Antonio Portillo dedicó también una parte de su intervención a criticar la subida de fletes que les ha llevado a repensarse los métodos de mover sus mercancías, incluso dejando de lado el contenedor, que por culpa del acaparamiento de los chinos, han llegado ponerse a precio de oro. Así, Portillo contó que hace tres meses consiguieron un nuevo trafico que, antes se movía en contenedor. Eran unos pets, que es un material que se utiliza para la fabricación de las botellas de plástico. Los movimientos se hicieron mediante big bag, que son unos sacos enormes con asas capaces de sustentar hasta 1.200 kilos. Ahí vieron la posibilidad de ahorrarse algo a pesar de que este método de transporte da problemas porque se rompen con cierta facilidad, “pero la diferencia de precios respecto a los fletes en contenedor compensaba esas roturas”.

Hablando de Cabezuela, Teófila Martínez no pudo aguantar la tentación de recordarle a los presentes de la necesidad de invertir en sostenibilidad “porque a todos nos gusta vivir en un ambiente sano”. Por eso, “el puerto de Cádiz aspira a ser sostenibilidad para que nadie le pueda llamar la atención”. Pero la presidenta de la APBC pidió paciencia porque “lo primero es ver cómo se están comportando las medidas que ahora se aplican en La Cabezuela” y que le ha supuesto al puerto ya una inversión de más de cinco millones de euros.

“Llevamos seis meses controlando minuto a minuto la calidad del aire y nadie nos escucha porque a muchos no les interesa escucharnos. Un puerto no pone tres estaciones de control en Cabezuela y una en Viento de Levante y no está tratando de obtener el certificado de gestión medioambiental de Cabezuela si no quiere hacer las cosas bien”. Martínez reiteró que “todo lo que hacemos se va a hacer con garantías de que no vamos a romper el equilibrio”. Eso sí, también dejo claro la ex alcaldesa que si el puerto se ve obligado a invertir más, “las tasas habrá que subirlas y eso nos hará menos competitivos. Esto es siempre la pescadilla que se muerde la cola”.

Cambiando el tercio, entre café y café, este periódico le planteó a Rafael Fernández, propietario de Bayport, cómo estaba llevando la brutal subida del precio de los combustibles en una empresa, como la suya, en la que la salida y entrada de camiones es la imagen de su minuto a minuto. A esto comentó que el gremio del aprovisionamiento de buques ha decidido que lo mejor es no cotizar y no ir a los tender temporales, de seis meses, anuales, etcétera, sino que, para evitar pillarse los dedos ante una nueva subida del precio de la gasolina, ir cotizando día a día.

Sobre su aterrizaje en sus nuevas y avanzadas instalaciones de El Puerto de Santa María, sigue recordando que finalmente no fue posible su instalación en suelo de la Zona Franca de Cádiz, “pero parece que no hay mal que por bien no venga porque hemos dado con una muy buena infraestructura de 20.000 metros cuadrados donde no sólo vamos a hacer lo que veníamos haciendo sino que, además, nos vamos a meter en la logística pura y dura y vamos a empezar a almacenar y a tratar con armadores, cadenas de supermercados... en lo que ya es logística pura. El traslado ha significado para nosotros la apertura de una nueva etapa que ha venido unida a la creación de puestos de trabajo y riqueza para toda la Bahía”.

Y tocó hablar de Rusia y de Ucrania. “¿Putin es también el culpable del descenso del Granada a Segunda División?” Juan Antonio Gómez aceptó el envite afirmando que “los políticos necesitan siempre un culpable para justificar todo lo que están haciendo. Es cierto que, a corto o medio plazo habrá muchas dificultades, y Ucrania y la pandemia van a influir y eso repercutirá en toda la economía de Europa”. Recordó Gómez que los castigos a Putin están repercutiendo en el precio del gas, en el petróleo y “en muchas cosas que están dando un auténtico palo al Norte de Europa y eso trae consigo todo lo que trae y con una sospechosa inmediatez”.

Rosell, por su parte, dijo al respecto que en su sector “muchas veces es más importante la expectativa que la realidad y si la gente te va anticipando que va a haber problemas con X, el efecto se empieza a adelantar incluso antes de que lleguen los problemas y eso, al final, termina por agravar el problema en sí”.“¿Me pregunta que si Rusia tiene que ver con todo esto? Seguro. Vivimos en una economía muy global y ahora resulta que todo lo que consumíamos procedía de Ucrania y resulta que yo no tengo ningún cliente que traiga de allí ni aceite de girasol ni grano, pero como la gente y los telediarios lo dicen, pues será así”. Sobre los efectos de esta incertidumbre, Alejandro Sánchez, en nombre de Olivia Petroleum, confesó que ellos se estaban viendo beneficiados porque después de la pandemia y ahora con la guerra el mundo entero demanda espacio para el acopio, para el almacenamiento, y “allá donde pongas un tanque, te lo contratan”.

Entonces añadió Sánchez que ellos están ahora en un período de consolidación de su proyecto en Cádiz pero, a la vez, tienen la mirada puesta en la búsqueda de oportunidades. “Las empresas no podemos dormirnos”, de manera que “las circunstancias globales nos obligan a buscar nuevas localizaciones allá donde se está generando esa demanda de almacenamiento”. No negó que Cádiz seguirá siendo el “pórtico de entrada de nuestra actividad y aquí seguirá estando nuestro cuartel general pero la realidad te demuestra que es necesario estar en muchos sitios”.

Como culminación del desayuno informativo, Rafael Fernández avanzó que, desde Cadiz-Port, prepara una misión comercial inversa para los próximos meses bautizada como Cádiz: Invest, work & live. La idea de Fernández se fundamenta en torno a la industria de la habilitación de cruceros en Navantia. En este segmento la factoría hace una parte del trabajo y otra recae en manos de subcontratas que, en gran parte, según recuerda el propietario de Bayport, vienen del extranjero. “La idea de Cadiz-Port es que esas empresas que vienen de fuera no solamente vengan con sus trabajadores de fuera, trabajen aquí y se vayan. Queremos que esas empresas conozcan la zona, tanto a nivel de trabajo como de ocio”.

Cadiz-Port, ahora presidida por el empresario gaditano Rafael Fernández, asegura que “si estas empresas deciden implantarse habrá que abrirle las puertas para que contraten mano de obra de la zona”.El propietario de Bayport dejó entrever que, para eso, la Bahía necesita mano de obra cualificada “sea del segmento de trabajo que sea”. “No hay –sentenció Fernández–. De hecho yo ya tuve una primera conversación con el delegado territorial de Empleo, Formación y Trabajo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Alberto Cremades, para hablar de los cursos de formación que podrían ser más necesarios y para ver cómo se podría canalizar esa preparación y poder dar una imagen adecuada a esas empresas que queremos que vengan a instalarse y que vean que aquí pueden encontrar a ese personal que necesitan y no tengan que traerlo desde fuera”.

Rafael Fernández avanzó que esa misión podría tener lugar en noviembre y que podría contar incluso con financiación por parte de la Diputación de Cádiz. “Queremos que vengan esos empresarios pero que vean una imagen de una Bahía en la que van a encontrar todo lo que necesitan para poder implantar sus empresas en la zona”.