El puerto de Cádiz sobrevive a la pandemia

EL Diario de Cádiz acogió un desayuno informativo que contó con la presencia de los representantes de la industria portuaria de la provincia, entre los que destacaban Teófila Matínez, presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC), y grandes empresarios de las compañías gaditanas que desarrollan la ejecución de sus actividades en el Puerto. Entre ellos se encontraban Alejandro Sánchez, director de relaciones institucionales y asuntos públicos de Olivia Energy Group; Rafael Fernández, director general de Bayport; Manuel Rosell, gerente de Carlos Rosell; José Antonio Portillo, en representación de la agencia Portillo; Enrique Ortiz, abogado y miembro de Cádiz-PORT y Diana Domecq, consejera delegada en la Compañía Gaditana de Contenedores S.L & Concasa Huelva S.L.

Sánchez: “La pandemia ha acelerado la transformación digital de las empresas de nuestro sector”

El encuentro en la hemeroteca del Edificio Fénix sirvió para hacer balance y establecer comparaciones de los beneficios, ventajas y desventajas y actividad de los puertos en todas las etapas de la pandemia del Coronavirus. Además, se discutieron temas como el acceso ferroviario a la dársena portuaria de La Cabezuela.

El coloquio dio comienzo con la intervención del moderador y periodista gaditano, Joaquín Benítez, que lanzó la primera cuestión, una pregunta general dirigida a todos los portavoces de las compañías e instituciones que tiene presencia en el sector marítimo de la Bahía de Cádiz con la que se hacía balance de los duros meses de pandemia. "¿Qué os ha enseñado el Covid?"

Alejandro Sánchez rompió el silencio y puso de manifiesto que el Covid ha colocado a toda la sociedad y, en concreto, al sector empresarial y a su puesta en marcha en una época de transición. En este sentido, el representante de Olivia Energy Group puntualizó en que cuando la etapa de vacunación se complete, las empresas seguirán adelante con su nueva transformación digital que han conseguido tras los esfuerzos por renovarse durante la pandemia. "En el caso de Olivia Petroleum, como grupo general, las actividades telemáticas seguirán desarrollándose y, además, se profundizarán. La operativa que ya teníamos en funcionamiento antes del Covid se ha multiplicado y hemos sabido gestionar esta operativa de hacer negocios. Sin duda alguna, hemos aprendido claramente el hecho de que nuestro modelo de funcionamiento es ya posterior al Covid y no hay vuelta atrás", explicó Sánchez durante la primera ronda de preguntas.

Por su parte, José Antonio Portillo, de acuerdo con las palabras de Sánchez, señaló que la parte administrativa de su actividad empresarial puede realizarse de forma remota. "Antes del covid lo habíamos hecho, pero ahora se ha mejorado y ha llegado para quedarse. No obstante, es cierto que la parte activa de la agencia Portillo tiene que hacerse de forma presencial puesto que, si no, no sería posible".

En este sentido, Enrique Ortiz, de Cádiz-PORT afirmó que la asociación gaditana ha apostado por la inversión tecnológica y ha barajado la posibilidad de teletrabajar con medios para el empleado y para la empresa. Asimismo, el director general de Bayport, Rafael Fernández, aseguró que lo que más han descubierto ha sido "la sensibilidad de las personas. Hemos vivido tiempos difíciles y en el caso de mi empresa no pudimos parar de trabajar. Hemos aprendido que no es necesario cumplir horarios ni muchos factores que parecían indispensables, pero eso pone en relieve la madurez de las personas y se ve quién está en la empresa porque realmente se siente parte de ella o solo va por un sueldo al mes", aclaró Fernández.

Según apunta Rafael Fernández, con el Covid "hemos aprendido que no es necesario cumplir horarios ni muchos factores que parecían indispensables"

En cuanto al trabajo que se tuvo que desarrollar con la modalidad presencial, el representante de la compañía recordó que toda la empresa en su conjunto supo gestionar la situación incluso al comienzo de la pandemia. "Los propios empleados no querían ir a trabajar por el pánico y por la incertidumbre que en esos momentos todos padecimos. La gente venía con miedo, pero venía. Al tiempo el miedo desaparecía y acudir al lugar de trabajo se convirtió en un respiro para todos los empleados", precisó.

Tocante a las ventajas, desventajas y consecuencias que trae la pandemia mundial del Coronavirus a sus espaldas, Teófila Martínez, desde la presidencia de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, afirmó que durante los meses fuertes de confinamiento "todo el mundo de la comunidad portuaria se portó de manera ejemplar y las empresas estaban muy bien atendidas".

Por otro lado, en sus intervenciones, la presidenta insistió en que posicionar al Puerto de Cádiz en lugares y espacios económicos que nunca se han hecho, como en países de Iberoamérica o diferentes lugares del mundo, es esencial y vital para su correcto funcionamiento. "Posicionar es hablar en conjunto del espacio del Puerto y del territorio para que todo el mundo sepa lo que se puede encontrar si quiere hacer negocio o si quiere utilizar el Puerto para meter su mercancía. Tenemos que establecer relaciones, estar en contacto con zonas francas, con portadores, con Puertos, con todo lo que pueda mover mercancías camino de Europa".

Respecto a las intervenciones de las Administraciones Públicas, Martínez reconoció que éstas siguen siendo "igual de lentas que antes de la pandemia. Lo mismo que las empresas han hecho todo lo posible por actualizarse, por recuperar el tiempo perdido, las administraciones públicas van a su ritmo y los proyectos que estaban a punto no han podido ponerse en marcha. Aún trabajando telemáticamente, los procesos no se han acelerado, sino que siguen igual de retrasados que antes".

En esta línea de debate, Teófila apuntó que "el tiempo que ha perdido el Puerto de Cádiz en años anteriores no se recupera. ¿Quién es el responsable de todos estos retrasos?". Como autoridad portuaria, Sánchez aclaró que a pesar de todos los altibajos, están teniendo buenos números y Cádiz es el único Puerto que ha crecido junto con el Puerto de Vigo. No obstante, durante su intervención señaló que "los puertos que tienen recursos y capacidad por el tamaño siguen avanzando, y los puertos de tipo medio, como el de Cádiz, tienen muchas trabas puesto que los problemas estructurales que se tenían antes de la pandemia siguen existiendo. Para eliminarlos hay que modernizarse; hay que invertir en sostenibilidad y en digitalización, pero al mismo tiempo el sistema debe procurar que todo este esfuerzo no caiga en saco roto".

La consejera delegada de la Compañía Gaditana de Contenedores S.L & Concasa Huelva S.L , Diana Domecq, coincidió con sus compañeros del sector en que la pandemia ha propiciado que las empresas "sean capaces de crecerse ante las adversidades. A Concasa le pilló justo en un momento de crecimiento máximo y ha sido complicado gestionar un crecimiento en las condiciones en las que se tuvo que hacer. El covid ha sido una enfermedad que a nivel empresarial nos ha hecho más fuertes, aunque esperemos que no vuelva. Ha costado sangre poder estar a la altura, pero lo hemos conseguido", apuntó la empresaria.

El tren llega a Cádiz La construcción de 4,4 km supone la conexión del Puerto con la línea ferroviaria Cádiz-Sevilla

Durante el desayuno informativo también se trató un tema de vital importancia para Cádiz: la llegada del

tren. Tras más de diez años de trámites, ajustes y modificaciones del proyecto, el tren llega al puerto gaditano. La construcción la forma un trazado de 4,4 kilómetros que arranca desde el muelle de La Cabezuela, donde ya existen 500 metros de vía que forman la terminal. Pasa por el aparcamiento del astillero de Puerto Real y se eleva a través de una pasarela o viaducto de 1.178 metros de longitud por encima de la carretera que conduce al puente Carranza (CA-36) hasta los aledaños de la antigua factoría de Delphi, y conectará con el antiguo corredor ferroviario del polígono del Trocadero. Este nuevo acceso, que ha supuesto 24, 8 millones de euros, hará posible la conexión por tren de las instalaciones portuarias con la línea ferroviaria Cádiz-Sevilla evitando la distribución de mercancías por carretera en camiones.

En esta línea, Manuel Rosell, gerente de la empresa familiar Carlos Rosell, señaló que, pese a la demora de la ejecución del proyecto, "a día de hoy, la puesta en marcha del tren pasará a formar parte de una ventaja competitiva del Puerto de Cádiz. El tren es una muy buena noticia para todos los gaditanos, para los empresarios del sector y para todos sus empleados”.

El resto de representantes congregados reconocieron que es un proyecto que aun siendo beneficioso para toda la provincia de Cádiz y para el sector industrial portuario, ha tardado mucho tiempo en ejercitarse. En este punto, Martínez se posicionó de manera tajante, y ante los atrasos de la puesta en marcha del proyecto ferroviario señaló que "es inconcebible que desde que se firma un contrato con una gran empresa se retrase tantos años el comienzo de la obra". "Los empresarios que han invertido en Cabezuela llevan desde el año 2009 años esperando un tren. ¿Cuánto más van a esperar? Tenemos doble vía electrificada conectada con el corredor central y con el actual Mediterráneo, pero quien está en la Red Básica Europea es Huelva y Algeciras, que solo tienen una vía y no la tienen electrificada pero por volumen de movimiento según Europa, está. El Puerto de Cádiz que posee todo esto además de una autopista del mar no aparece en ningún sistema hasta que no ha formado parte de una asociación que pone de manifiesto todas sus fortalezas", declaró con firmeza la presidenta de la Autoridad Portuaria.

Asimismo, Martínez apuntó como conclusión de su intervención que la inversión del tren es importantísima porque el conglomerado de cosas que hacen que el Puerto de Cádiz sea competitivo, eficaz y efectivo es todo lo que hay en el territorio. En este aspecto, la presidenta de la APBC corroboró la importancia de este proyecto "como solución para que los clientes dejen de ver Cabezuela como un suburbio industrial".

Portillo: “El tren hará posible que llegue a nuevas mercancías que antes era imposible acceder por carretera”

Por su parte, Portillo coincidió con la presidenta de la APBC. "La Autoridad Portuaria hace más de 9 años realiza toda la infraestructura del tren en Cabezuela y me parece inconcebible que no haya habido antes una coordinación. Por fin podemos decir que Cádiz ya tiene tren y dentro de dos años, cuando finalice su construcción, dejaremos de perder tráficos y nos facilitará buscar nuevas mercancías. En cuanto esté el tren, podremos llegar a Jaén e incluso a Madrid, ciudades a las que acceder a través de camiones era imposible", precisó.

Diana Domecq, desde Concasa, apoyó los argumentos del resto de integrantes haciendo hincapié en la importancia vital de las fechas. "El tren, hoy día, forma parte de la red logística y todo el mundo está apostando por él. Si quizás hubiésemos tenido tren antes, MSC no se hubiera ido. No obstante, hay posibilidad de recuperar el contacto con clientes que se han perdido, pero siempre negociando con fechas reales. Ahora mismo es imposible puesto que tren, realmente, no hay”.

El último tema a tratar y con el que se daba por finalizada la sesión fue la relación puerto-ciudad. Bajo esta nueva línea de información, Martínez puntualizó que "mejorar la imagen de la integración puerto-ciudad es indispensable. Es importante que cuando vengan los yates, que ya vienen sin necesidad de tener un muelle especial, estén en un sitio amable, porque eso también es negocio para la ciudad y para el Puerto. La imagen del Puerto y las ciudades hoy en día es lo más importante para vender. Si quieres competir, tienes que venderte como que tienes buenas comunicaciones con autopistas y ferrocarril, espacios logísticos cercanos y calado, y las herramientas que ya no te ayudan a atraer nuevas mercancías, utilizarlas para mejorar la imagen del Puerto".

En este aspecto, Rafael Fernández, director de Bayport, apuntó durante su intervención final que el suelo

comercial "no podía convertirse en un paseo marítimo". No obstante, la presidenta de la Autoridad Portuaria aclaró que no es un paseo marítimo, sino que "es el borde marítimo de la ciudad que está rodeado de agua. Es integración Puerto-ciudad porque conviven; hay un espacio que conectas. No es un proyecto urbanístico físico, sino social, económico y cultural. Sigue siendo suelo portuario y lo que haces es poner a disposición de los ciudadanos unos espacios, que en vez de hacer naves, se hacen otro tipo de actividades. No hay cesión".

Por su parte, con respecto a la integración puerto-ciudad, la responsable de Concasa recordó que la compañía es una de las pocas empresas que siguen generando riqueza y creando empleo. "No seremos bonitos estéticamente, haremos ruido, pero en Cádiz desgraciadamente no hay mucha más industria nueva ni negocios, y Concasa lleva muchos años generando riqueza nueva y empleo en la provincia”.

Domecq: “Concasa es una de las empresas que ha creado riqueza nueva y puestos de trabajo en toda la provincia”

La reunión empresarial terminó una hora más tarde con una futura propuesta desde Cádiz-PORT, como es la posible construcción de unos astilleros destinados a los súper yates para generar que Cádiz se convierta en una ciudad de referencia en el mundo bajo el encuadre del proyecto puerto-ciudad.