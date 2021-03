El “menos es más” que triunfa

El color puede llegar a influir en nuestro estado de ánimo más de lo que nos imaginamos. Con la llegada de la nueva temporada de primavera también las tendencias cambian, así como los colores, texturas y elementos de decoración. Los mayores expertos e interioristas coinciden en la tendencia que marcará nuestra decoración en el presente año: la búsqueda de la estética de lo natural. Así, dentro de la gama cromática favorita para esta época nos encontramos tonos neutros y claros, destacando los colores grises y tierra. La base fundamental se asienta sobre estas tonalidades pero se verá acentuado por colores naranjas y amarillos, ofreciendo un contraste natural pero muy conseguido y dotando a nuestro hogar de una calidez imprescindible.Tras el pasado confinamiento la búsqueda de bienestar es algo que ha revolucionado el sector de la decoración y, como consecuencia, la tendencia sigue en la línea minimalista y funcional del pasado año. Introducir la naturaleza dentro de nuestros hogares es uno de los propósitos principales de las nuevas tendencias decorativas. Fruto de esta búsqueda natural surgen cada vez más espacios decorados con textiles naturales con una gran pureza, como es el caso del algodón o el lino. Las maderas naturales junto a piedras y mármoles son los materiales estrellas de esta temporada, creando entornos frescos dentro de nuestros espacios.El famoso lema menos es más llena nuestros espacios y se hace hueco en cada uno de los metros disponibles. Además, la combinación de estos elementos minimalistas con otros más retro dotarán a nuestros interiores con una forma de ser única.

Una de las adquisiciones estrella es una alfombra, tanto para salones como para habitaciones

Siguiendo el camino para incorporar esta naturaleza a nuestros interiores, es imprescindible el uso de plantas como complemento a la decoración. En una época donde el teletrabajo sigue siendo la manera más frecuente de desarrollar nuestro oficio, además de aportar vitalidad a los ambientes y purificarlos, gracias a sus propiedades para eliminar sustancias nocivas, las plantas mejoran la concentración, reducen el estrés y hacen de nuestras habitaciones lugares con una mayor carga de relajación. Las plantas tienen la tonalidad característica de la propia naturaleza por lo que si queremos conectar con esta serán los elementos que no pueden faltar en nuestras estancias. Con un valor estético de gran importancia, existen numerosos tipos de plantas de interior que no requieren no obstante un especial cuidado para su supervivencia. Hablamos de por ejemplo la planta del Aloe Vera, el cual además de encajar en cualquier espacio, tiene propiedades altamente beneficiosas para nuestra salud. Otra opción más que recomendable es la planta Monstera, cuyas hojas grandes y agujereadas hacen de esta planta una de las más deseadas para cualquier tipo de decoración.Otra de las adquisiciones estrella de esta temporada es el uso de alfombras tanto en salones como en habitaciones. Los tapices con decorados geométricos son más que bienvenidos y tienen un largo recorrido de uso por delante. Asimismo, existe otra corriente más atrevida dentro del interiorismo que apuesta tanto por colores neutros como por su combinación con tonos pasteles, sobre todo el celeste, rosa palo o amarillo pastel.