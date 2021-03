Tendencias primavera-verano 2021

Esta primavera y verano 2021, tras un año difícil donde hemos pasado mas tiempo en casa que en el exterior por causa de la pandemia que estamos sufriendo viene evocando tanto en la arquitectura como en el interiorismo una tendencia hacia lo natural, lo bello de lo imperfecto, dejando atrás la rigidez y las lineas rectas e introduciendo lo Curvy que proporcionan sensaciones más orgánicas y fluidas con elementos decorativos con formas redondeadas como por ejemplo en alfombras, sillas con brazos redondeados, pantallas de lámparas o jarrones.La gama cromática viene marcada por la búsqueda de lo natural utilizando tonos crudos provenientes de los tierras, los verdes y los azules, los cuales refrescarán nuestros interiores. Para ello, utilizo mucho la madera, con diferentes acabados de tintes que conviven juntas en un mismo espacio las cuales dan movimiento, sensación de naturalidad y un carácter desenfadado y también las plantas, plantas por todos lados. Cualquier esquina, o mueble es digno de una o varias macetas.Lo artesano viene pegando muy fuerte, como jarrones y lámpara de mesas de barro y arcilla hacen que consigamos espacios con un carácter de naturalidad y exclusividad al mismo tiempo unidos a elementos de fibras naturales como yute, coco, ratón o mimbre, estas son las piezas realmente claves de esta temporada en cualquier elemento; alfombras, lamparas, sillas o pufs harán que tu hogar estén a la última!Respecto a los textiles me quedo con Don Lino. La idiosincrasia de este tejido que muchas veces he evitado por las arrugas, esta en auge por sus carácter natural son perfecta para cualquier estancia, en cojines, cortinas, manteles… es una apuesta segura para conseguir espacios frescos, ademas cuanta con multitud de colores y es de gran resistencia.Los estampados y texturas no se quedan atrás, de todo tipo; rayas, geométricas, topos y flores, todos juntos. Son la alegría del espacio, lo utilizo en elementos más pequeños como cojines y manteles, quizás algún tapizado.Estas tendencias vienen pegando muy fuerte, quizás nunca se fueron y han sido siempre tendencias… porque si hay algo que tengo claro es que lo natural, lo de siempre, la madera, la piedra, se puede reinventar y este es uno de nuestros ejes en el estudio. No olvidar de donde venimos, que siempre menos es más y darle su sitio a los materiales nobles y puros que envejecen con naturalidad y es esa imperfección las que los hace verdadero.