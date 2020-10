“La coordinación entre las diferentes administraciones es fundamental”

–Tras superar la crisis inmobiliaria de 2008, el comportamiento de la promoción inmobiliaria era bastante positivo hasta principios de año ¿no es así?

–Realmente, en mi opinión, me gustaría puntualizar que aún estábamos terminando de superar la crisis de 2008, ya que ha sido una crisis muy importante como no hemos vivido otra anteriormente en el sector inmobiliario. Al haber sido una crisis financiera, hirió profundamente a un tejido empresarial muy dependiente de la financiación bancaria. Tanto las empresas promotoras, como las constructoras necesitaban acudir a la ayuda financiera para seguir adelante y no digamos el comprador final, que sin esa ayuda era imposible que comprara una vivienda.

Ha sido duro pero en los últimos años y debido a muchos sacrificios, las empresas que sobrevivieron han trabajado y han hecho las cosas de distinta manera. Se ha modificado la forma de promover y todos los agentes que forman el sector, han cambiado su forma de emprender el negocio. La precaución es la mejor manera de no descuidar el futuro del sector.

Todo esto ha influido definitivamente en la recuperación que los últimos años ha sufrido el sector, que en mi opinión goza de buena salud incluso ahora que esta crisis sanitaria nos está azotando de manera muy dura.

–¿Y que ha supuesto la crisis sanitaria del coronavirus al sector, sobre todo en cuanto a la demanda se refiere?

–Como te he comentado, el sector va caminando hacia adelante debido a que venimos de donde venimos y hoy estamos mejor preparados. Sí es cierto que en el mes de marzo, la inseguridad que provocó la rapidez de los acontecimientos nos preocupó bastante.

La escasez de medios para trabajar de forma segura, y la nueva regulación que nos llevó a un confinamiento tan rápido no ayudaron, pero la demanda no se ha visto muy afectada. La realidad es que el mercado inmobiliario se ha comportado mejor de lo que creíamos, también debido a que los promotores y las entidades financieras hoy creamos mayor seguridad en el comprador.

–¿Desde la entidades públicas se promociona de manera adecuada al sector?¿que haría falta por parte de los diferentes agentes para un mayor dinamismo en la promoción inmobiliaria?

–Es cierto que la Junta de Andalucía está haciendo una apuesta muy importante por el Sector inmobiliario con la elaboración de una nueva Ley del Suelo. Han contado con la Federación Andaluza de Promotores y con los colegios profesionales del sector para desarrollarla y eso es de agradecer, porque no puedes desarrollar un ley tan importante sin contar con los profesionales del sector.

Independientemente de que la Ley se apruebe, como dicen seguramente, el verano que viene, y aunque lleva consigo la agilización de cuestiones importantes, el sector necesita seguridad y aunque con la entrada en vigor del Decreto-Ley 2/2020, la Declaración Responsable se debe crear mayor dinamismo, seguimos demandando agilidad en todas aquellas actuaciones urbanísticas tanto de planeamiento como de gestión.

El desarrollo inmobiliario no solo depende de nosotros los promotores, pues la Administración es parte fundamental de nuestra actividad. Obviamente debe estar reglada y para ello necesita su normativa, pero no es menos cierto que debe ser ágil y segura y desde hace mucho tiempo venimos demandándolo. La normativa debe ser una herramienta útil y no una losa que dificulte el desarrollo de unos de los motores mas importantes de la economía de este país. La unificación de criterios entre las diferentes administraciones también daría tranquilidad y nos ahorraría tiempo y costes innecesarios.

Es cierto que se están viendo avances en esta materia, pero necesitamos que tanto la Junta como los distintos ayuntamientos nos ayuden en materia legal y fiscal para mejorar nuestra actividad.La coordinación de las diferentes administraciones y la unificación de criterios entre ellas nos ayudaría muchísimo para realizar nuestro trabajo de manera mas rápida y eficaz.

–Aunque Cádiz, al ser un destino turístico de primer orden, con gran auge del turismo nacional, tiene buenos pilares en cuanto a vivienda residencial ¿verdad?

– Sí; aunque somos una provincia con una oferta turística impresionante, nuestro desarrollo inmobiliario ha estado siempre compuesto por actuaciones destinadas a tanto a la primera residencia como a la segunda. Desde el crecimiento urbanístico de las ciudades en el casco urbano, como en zonas turísticas, ya sean en costa o en el medio rural. Esto, sumado a que nuestra provincia se ha convertido en los últimos veinte años en uno de los lugares preferidos como zona de descanso y vacaciones, hace que la demanda no pare de crecer.

–Pero también es una provincia muy heterogénea ¿como se comportan las diferentes zonas?

–Sin lugar a duda, si hablamos de desarrollos urbanos, tenemos ciudades consolidadas, donde la creación de promociones para primera residencia son vitales para su crecimiento como son Cádiz, Jerez, Algeciras o San Fernando, donde sus núcleos urbanos son los más importantes de la provincia, aunque su ofertas se complementan también con actuaciones turísticas. Sí es cierto que Cádiz tiene un problema en la escasez de suelo, pero también hay varias promociones en curso y hay una actividad de restauración importante. Jerez a su vez sigue atrayendo cada vez mas población y tiene un consolidado mercado inmobiliario. El dinamismo de Algeciras es muy importante, tiene capacidad para atraer al mercado inmobiliario tanto para sus propios residentes, como para el turismo residencial nacional e internacional. En San Fernando, las diferentes actuaciones de desarrollo que se están llevando a cabo tanto en la Ronda del Estero como en otras zonas abren una oferta muy interesante.

La costa yo no la diferenciaría por zonas, porque desde San Roque hasta Sanlúcar tiene una oferta tan diversa tanto en turismo nacional como internacional, que complementa a la demanda. Esta variedad del litoral hace de esta zona uno de los lugares más atractivos del mercado nacional. Chiclana es prueba de ello. Cómo ha atraído al turismo con actuaciones tan importantes como Novo Sancti Petri. Qué decir de Sotogrande, Alcaidesa, Zahara, Costa Ballena, la costa oeste del Puerto de Santa María... Hoy día la oferta es tan atractiva, que es normal que se hable de Cádiz como lugar de preferencia del mercado.

Pero es que también tenemos una sierra que cada vez atrae a más personas a visitarla y a vivir en ella. Está creciendo la oferta de turismo rural y ello lleva consigo la materialización de crecimientos inmobiliarios y complementa así la oferta residencial y turística de la provincia.

–Desde el punto de vista de Asprica, ¿que necesidades presenta la provincia para un mejor desarrollo de la promoción inmobiliaria y cuales son las perspectivas futuras?

–Como te he comentado anteriormente, necesita la ayuda de la Administración para que ejerzamos nuestra actividad de la mejor y más segura forma posible, oyendo a los profesionales que son los que arriesgan en cada promoción el futuro de sus empresas.

En Asprica, tanto desde la Confederación Andaluza de Promotores (FADECO), como desde Madrid en la Asociación de promotores y constructores de España (APCE, estaremos trabajando para que los promotores de nuestra provincia tengan el mejor servicio posible, porque creemos en el sector, porque la provincia de Cádiz tiene un presente que nos invita a seguir creando nuestra actividad en nuestra tierra y porque vemos que tiene un futuro extraordinario.