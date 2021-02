Profesionalidad y amor para los más pequeños

Todo comenzó el 1 de abril de 1991, cuando María Luisa Fernández López, directora del CEI Colorines-Jerez, abrió el primer centro de estas características en la ciudad. "En Jerez solo había guarderías", recuerda, "por lo que los padres tenían la opción de dejar a sus hijos un ratito y era claramente insuficiente". Por ese motivo, relata Fernández, "supe que una escuela infantil era necesaria, con amplios horarios y servicio de comedor incluido, abriendo de 6:45 a 22:00 oficialmente".

María Luisa comenzó atendiendo a los hijos e hijas del personal hospitalario y, en 1993, tenía tanta demanda que tuvo que buscar una casa más grande para atender a la misma. "Al ser la primera –fuimos también pioneras en poner cámaras para que los padres pudieran ver a sus hijos– me llevé toda la clientela de Jerez, adaptándonos a los horarios de los padres con profesiones muy exigentes como la banca, profesores, personal de Hacienda, Juzgados...". De hecho, cuenta orgullosa, "este año Colorines cumple su 30 Aniversario y, muchos de los pequeños del comienzo, traen ahora a sus propios hijos, asumiendo que forman parte de una gran familia".

Adaptación

El año pasado cerraron el centro con el confinamiento. Sin embargo, la directora ya estaba poniéndose en contacto con los progenitores el mismo agosto. Y es que, debido a la pandemia, explica Fernández, "una de las cosas que vi importante era tener una normativa Covid. Este año no se ha realizado fiesta de bienvenida y la información se ha facilitado en el patio con grupos reducidos, con mascarilla y guardando distancia". En Colorines fomentan los "grupos burbujas". Esto implica, apunta, "que los niños entran directamente en su clase y los recogen sus padre allí. Además, no tienen contacto unos grupos con otros. En el comedor tampoco confluyen y, los demás, tienen un lugar adecuado dentro de las clases para comer. Salen al patio solos y no comparten educadores. Tenemos todo el apoyo de los padres y, gracias a ello, no estamos teniendo ningún contagio".

Experiencia y profesionalidad

Cada año se va aprendiendo y mejorando el servicio porque la experiencia es un grado. "Mi guardaría está basada en las edades de los niños, los tengo separados por meses, por lo que se trabaja perfectamente", asegura la directora. "Cada clase es diferente porque cada etapa cuenta con un tipo de necesidades y, de hecho, es muy bueno hacer las entrevistas con los padres de manera individual. Ellos conocen al personal que va a trabajar con sus hijos y conseguimos que estén muy tranquilos y se convenzan de que es la mejor opción que han encontrado".

Asimismo, concluye, "tenemos un personal joven y muy bien formado; cada educadora tiene un móvil y los padres contactan directamente con ellas si es necesario".

Reserva de plaza: del 16 al 26 de marzo.

Nuevos alumnos: del 1 al 30 de abril.

A tener en cuenta: la Junta de Andalucía ofrece subvención para los padres que quieran dejar a sus hijos en Colorines. Asimismo, para agradecer la fidelidad, este año regalan todos los materiales que necesiten los pequeños durante el curso, además de los babis y la agenda.

Facebook: https://www.facebook.com/CentrodeEducacionInfantilColorinesJerez