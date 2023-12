José Alberto Cruz: “Los animales no son un juguete, son una responsabilidad”

Chiclana cuenta por fin con una de las delegaciones más importantes que aún quedaba pendiente de configurar en el Consistorio. Se trata de la Delegación de Bienestar Animal que, a cargo de José Alberto Cruz, ya está a pleno rendimiento y con interesantes programas en marcha.

–¿Cuál es para el Ayuntamiento en estos momentos el tema de primera línea en lo que a animales de compañía se refiere?

–Lo más importante que tenemos sobre la mesa en estos momentos es la cuestión de la adopción, ya que uno de los grandes objetivos que tiene este Ayuntamiento es conseguir que las familias entiendan la importancia de adoptar. Estamos hablando de seres vivos y si alguna familia quiere compartir su vida con algún animal, porque de eso se trata, de compartir tu vida con otro ser vivo e incluirlo en tu unidad familiar, adoptarlo es la mejor opción. Con ella, lo primero que vamos a recibir es agradecimiento, porque son animales que necesitan de ese cariño, de ese calor humano, a los que vamos a dar una segunda oportunidad ya que hay muchos que han sido cruelmente abandonados. Tienen mucho que dar y poco que pedir.

–Los Reyes Magos ya casi están envolviendo los regalos, y reciben muchas peticiones de perros y otros animales…

–Sí, y por eso es importante llegar a los niños, a través de sus familias, para que entiendan que los perros, los animales en general, no son un juguete que podamos pedir por Reyes. Porque tratar a los animales como un juguete implica que mientras queramos tenerlos pues genial, pero que no conlleva responsabilidades, o que cuando nos cansemos podemos hacer como con los juguetes, donarlos. Tienen que ser conscientes de que son seres vivos, que sienten y, por tanto, también les afecta ese cambio, estar de un sitio para otro. Verse abandonado en un centro de acogida es una situación muy dolorosa para cualquier ser vivo y, sin duda, para los animales también. Y ese es el eje de la campaña que estamos haciendo, cómo cambia la vida del animal desde que está en un centro de acogida hasta que se convierte en uno más de la familia. Una bonita historia de amor que hemos plasmado en un vídeo destinado a transmitir el mensaje en redes sociales y medios de comunicación, y que estará reforzado por elementos como vallas publicitarias, para que se entienda que nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Chiclana, realmente está comprometido con esta causa y queremos que se visibilice, que no es algo menor.

Chiclana quiere convertirse en una ciudad para todos, incluyendo los animales

–¿Qué requisitos debe cumplir un aspirante a la adopción?

–Lo más importante es que sea consciente de la responsabilidad que conlleva adoptar un animal. Los adoptamos para proporcionarles calidad de vida y eso, además de amor, requiere inversión, pues hay que dotarles de vacunas, de alimento y de un espacio adecuado para convivir con la unidad familiar. No hacemos ningún favor si quien adopta no conoce qué responsabilidades adquiere y termina abandonando de nuevo al animal.

–¿Tienen proyectos que ayuden a integrar a los animales de compañía en la vida diaria de los ciudadanos?

–Sí, claro, otra de las campañas que estamos llevado a cabo tiene relación con nuevos espacios que queremos implantar en Chiclana para que las familias que tienen animales puedan disfrutar de su ciudad con ellos. Con este fin, estamos trabajando, contando con el compromiso de la Delegación de Playas, en esa playa canina que tendremos muy pronto en Lavaculos, abierta todo el año, para que podamos llevar a nuestros animales y convivir con ellos en espacios públicos.

Además de este proyecto, todos nuestros ciudadanos habrán podido comprobar que tenemos también un mayor número de parques caninos en diferentes zonas, y más que están por llegar. Chiclana está evolucionando para convertirse en una ciudad para todo el mundo, con un compromiso importante hacia los animales.

El trabajo transversal con otras delegaciones del Ayuntamiento permite cumplir los objetivos

–¿Cuentan con aliados para llevar a cabo sus proyectos?

–Por supuesto, dentro de ese compromiso hay un papel muy importante que llevan a cabo las protectoras. Las protectoras de Chiclana son para nosotros fundamentales en nuestros proyectos, y desde aquí quiero agradecer muchísimo el esfuerzo que hacen y la buena comunicación que mantienen con este Ayuntamiento. Sin ellas no se podría abarcar tanto como se intenta y es importante su compromiso, su carácter voluntario y su único afán de buscar el bienestar animal en sinergia con el Consistorio. Porque, realmente, sienten que hay que trabajar y luchar por proteger a los animales.

También se debe destacar que esta Delegación de Bienestar Animal no trabaja sola dentro del Ayuntamiento. Ha sido creada para albergar todas estas tareas fundamentales, pero se apoya en el resto de áreas, pues estamos ante una labor transversal y todas las delegaciones están comprometidas con el cumplimiento y la consecución de los objetivos.

–Además de las campañas mencionadas, ¿qué otras vías de información están disponibles?

–Para nosotros es muy importante que la ciudadanía conozca nuestro trabajo y nuestros proyectos y, por ello, hemos creado una página web, integrada dentro de la página municipal chiclana.es, con un enlace fácilmente recordable que difundimos en las campañas: chiclana.es/bienestaranimal. A través de este enlace o simplemente tecleando en el buscador “bienestar animal Chiclana” aparece nuestra página, en la que estamos volcando toda la información.

También estarán disponibles en un futuro próximo las nuevas ordenanzas municipales y la relación de protectoras de la localidad, así como un apartado de cómo puedo adoptar a un animal, con los datos del centro de acogida para que se pueda contactar directamente. Además, estamos trabajando en una serie de eventos, que muy pronto desvelaremos, dirigidos a las familias que tengan mascotas para que todo el mundo, mayores y pequeños, pueda disfrutar de Chiclana con sus animales.