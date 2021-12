Saboreando los vinos de Cádiz

Cádiz tiene una historia vitivinícola que va más allá de los vinos amparados por la D.O. Jerez y la D.O. Manzanilla de Sanlúcar. Una historia antiquísima de vinos de mesa, también llamados tranquilos, de excelente calidad que además son fruto del buen clima de nuestra provincia, de un magnífico terruño en sus diferentes tipos y, por supuesto, de un buen cultivo de las uvas que nacen de las tierras gaditanas.

La mayor parte de esos vinos pertenecen a una IGP (Indicación Geográfica Protegida) llamada Vinos de la Tierra de Cádiz, aunque no todos los buenos vinos que se elaboran en las tierras gaditana pertenecen a la misma. Lo que está claro es que Cádiz elabora vinos de grandísima calidad pero que, o bien su falta de repercusión o su desconocimiento, hacen que no suelan estar presentes –en su mayoría– en las cartas de numerosos los restaurantes de la provincia, donde sí están los de denominaciones de origen foráneas.

Es, por tanto, que las comidas que se celebran en esta época navideña son una gran oportunidad para conocer y disfrutar de estos sabores de la vid gaditana, que no tienen nada que envidiar a todo lo que –normalmente– aparece en las recomendaciones de vinos. Blancos, tintos, rosados, espumosos; secos, dulces y semidulces. Las bodegas gaditanas elaboran todo tipo de vinos ideales para cualquier plato. Además les recomiendo que rompan los estereotipos.

Al igual que los jereces –de los que no hablaremos en este artículo– no son solo para disfrutar del aperitivo, deben quitarse del ideario general algunas propuestas vinícolas que tenemos asimiladas porque sí y que acortan el disfrute de los mismos. Otra observación es que en la siguiente recomendación que les voy a proponer no ha de tomarse al pie de la letra. Son muchos vinos durante una comida y por tanto, podríamos acabar regular la experiencia. Quédense con el que más les guste, pero siempre tomando de referencia uno nacido en Cádiz.

De esta manera podríamos comenzar estas comidas navideñas con una copa de entrada que podría ser un vino blanco. En la provincia se elaboran de diferentes variedades:palomino fino, pedro ximénez, chardonnay, etc. Un blanco joven, sin crianza, es ideal para comenzar una comida con vino. Al gusto del consumidor. Dulce o semidulce. Los semidulces son perfectos para iniciarse en el mundo del vino. Aunque los blancos secos, también. Sin necesidad de picar nada. Aunque es maridable con prácticamente cualquier plato. Para marisco –tan típico en estas fechas– les recomiendo que disfruten un blanco con algo de crianza. Y si puede ser palomino y cuyas uvas hayan sido cultivadas en tierra albariza, mejor. Estos vinos, también llamados vinos de pasto, son el hermano pequeño, por así decirlo, de los jereces. Vinos con algo de crianza bajo velo de flor, que ya conocen la madera y cuya verticalidad ya empieza a notarse.

Además, al ser cultivados en tierra albariza obtienen la salinidad que esta tierra originada por arcilla y fósiles marinos le aporta, dándole un regusto salino muy agradable que marida perfectamente con cualquier tipo de marisco. También, por sus cualidades son vinos con los que se puede continuar el resto de la comida o al menos, hasta llegar a un plato de carne. Una vez terminemos con el marisco y vayamos avanzando en la comida, pueden disfrutar de un espumoso. Sí, un espumoso, que el gran público conoce por el nombre de las denominaciones de origen cava o champagne. Hay espumosos en Cádiz de magnífica calidad y además de todos los tipos. Brut o Semidulce son los más demandados. También se puede brindar con ellos, como estamos acostumbrados. Pero disfruten la experiencia de comer con un espumoso de Cádiz, les sorprenderá por su calidad, el maridaje y cambiará el concepto que tienen.

Aunque menos habituales en Cádiz, esta fase inicial también pueden saborearla con un rosado. Son vinos frescos y agradables. Lejos de los rosados comerciales. En este tipo de vinos –como pasa también en blancos o semidulces o en tintos– busquen que los vinos sean elaborados en Cádiz con uvas cultivadas en la provincia. No son pocas bodegas las que trabajan con vinos con sus propias marcas pero que son de denominaciones de origen ajenas a la gaditana. Ténganlo en cuenta.

En cuanto a los tintos, en la provincia se trabajan diferentes varietales de uva: syrah, cabernet sauvignon, merlot, petit verdot y tintilla de Rota, que además es autóctona de la zona, son las más utilizadas para esta tipología de vinos. Los más demandados son los secos con o sin crianza con los que disfrutar cualquier plato, aunque especialmente guisos y carnes. Un tinto de crianza es perfecto para un asado o carne de caza. Sin embargo, también existen en Cádiz los tintos dulces; especialmente alguno que se elabora con Tintilla de Rota. Son ideales para quesos, salazones o postres.