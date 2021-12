La unidad profesional, la base contra el intrusismo

Trece representantes de colegios profesionales de la provincia de Cádiz se reunieron esta semana para participar en un desayuno informativo en Diario de Cádiz, en el que debatieron sobre su actualidad, problemas y retos de futuro.Moderado por el jefe de Redacción de Diario de Cádiz, Francisco Sánchez Zambrano, el encuentro contó con la presencia de los colegios de:Administradores de Fincas, Gestores Administrativos, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Médicos, Abogados, Graduados Sociales, Aparejadores, Arquitectos, Ingenieros Técnicos Industriales, Economistas, Farmacia, Dentistas y Veterinarios.Durante este encuentro salieron a la luz los principales problemas que manifiestan la mayoría de los colegios profesionales, como son el instrusismo, la colegiación obligatoria, la unidad de los profesionales, la falta de visibilidad o las carencias de la Administración Pública.El primero en participar fue Carlos de Osma, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, quien expuso que el principal problema es que “la regulación de las reuniones de comunidad de propietarios en esta pandemia lo hicieron a lo fácil. Se prorroga constantemente y ahora es hasta el 31 de diciembre”, aludiendo a que “solo se pueden hacer reuniones excepcionales”. Esta situación, “nos está causando una indefensión porque con el tema de la Covid ya se abrió todo y las comunidades de propietarios no pueden celebrarse porque todo lo que es: cuentas, presupuestos y elecciones de cargos pues se quedan prorrogadas. Eso la población no lo entiende. Te crea una indefensión que hasta a algunos compañeros le está ocasionando su cese en las comunidades de vecinos”. En cuanto al futuro, De Osma entiende que “tenemos que ir por delante de la legislación. También que los compañeros y todos estemos actualizados con todas las normativas que van saliendo”.José Manuel Hernández, vicepresidente del Colegio de Gestores Administrativos continuó asegurando que “nuestro principal problema es que nos conozcan porque somos muy pequeñitos. No solo somos Tráfico, nuestros despachos son muy multidisciplinares y tratamos diversos temas”. Respecto a la pandemia opinó que “lo que más nos ha incomodado han sido los cambios legislativos del BOE el domingo por la noche, y todos los cambios han sido un auténtico lío. Pero también ha denotado nuestra fortaleza, nuestra unión y el componente tecnológico del Colegio respecto a las administraciones”.Le siguió Antonio Rivas, secretario del Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria quien dejó claro que desde la última ley aprobada en el año 2000, “cualquier persona ya puede ejercer la profesión de mediador o intermediario en la compra-venta de inmueble sin tener nada en absoluto. Ni siquiera un seguro de Responsabilidad Civil. El Colegio sigue existiendo por aquellos que accedieron en su día por exámenes y vela por la profesionalización de profesión. Es una aberración absoluta que nada legisle este tema. En Andalucía lo está pero pendiente de aprobación. Hacen falta políticas de vivienda pública”.

Por su parte, Juan Antonio Repetto, presidente del Colegio de Médicos comenzó con la pandemia en la que aseguró que “la verdad es que la profesión lo pasamos muy mal. Sobre todo al principio porque carecíamos de todo. No sabíamos lo que se venía encima. Y por otra parte, no teníamos los medios de protección mínimo. Hemos visto hasta médicos ‘disfrazados’ con bolsas de basuras para luchar contra el virus. Esa época pasó y ya empezamos a disponer de material. Ahí el Colegio oficial de Médicos tuvo una actuación yo creo que importante en el sentido de que adquirimos, en colaboración con La Caixa, un gran stock de material para prevención y se donó a la Consejería de Salud para que lo distribuyera por sus canales”. Prosiguió Repetto explicando que también “adquirimos un importante número de EPIs y de mascarillas para ponerlos a disposición de los compañeros que hacían medicina privada porque no tenían nada. Además se encontraba con que no podían adquirir nada porque estaba priorizada la atención del sistema público de salud. Eso ya ha pasado. Quiero hacer una referencia a los aplausos. Cómo no vamos a agradecer que la gente aplaudiera pero la verdad que eso se están convirtiendo en denuncias, en malos tratos… se ha dado un vuelco total y ni lo uno ni lo otro. Los que estábamos allí, cumplíamos con nuestra obligación y era lo que teníamos que hacer. Y tampoco es que mereciéramos unos aplausos enormes, pero tampoco ahora merecemos que carguemos con la responsabilidad, con la falta de atención o los aumentos de lista de espera, que no es responsabilidad del profesional sino de la administración correspondiente. Problema de la profesión: dos. Uno la atención primaria, que ha visto como su trabajo se ha multiplicado porque además de atender presencialmente tiene que hacerlo también por teléfono. Y otro, la falta de profesionales. Hay muchas especialidades que se están quedando sin especialistas”.El decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente, afirmó que “todos los colegios profesionales hicieron una labor magnífica durante la pandemia. Fue una época muy complicada porque se cambiaba la legislación al día;se modificaba a las 19:00 horas para entrar en vigor a las 00:00 horas. Era una locura y creo que estuvimos al pie del cañón.Hay que reconocer al colectivo. El problema que tenemos muchas veces los colegios profesionales es que no tenemos visibilidad”.En su caso, José Blas Fernández, decano del Colegio de Graduados Sociales quiso recordar que “que en tiempos del ministro De Guindos sufrimos un gran palo porque estuvimos a punto de desaparecer muchas colegiaciones obligatorias. Eso no terminó bien y estamos vigilantes para ver cuándo tendríamos que unirnos de nuevo para luchar contra ello. Yo quisiera recordar que en el Código Penal se quitó la figura de la clandestinidad, que era que el que teniendo el título no se colegiaba. Entonces era una falta del Código Penal, se utilizaba en los juzgados y aquello daba un poco de ‘repeluco’. El intrusismo sigue siendo delito, como es lógico, pero sin embargo la falta aquella no estaba tipificada. Eso ha hecho que mucha gente que sale de las universidades no se colegie. Hay que valorar el daño que se le hace a la profesión, ya que es incalculable”.

José Arcos Masa, presidente del Colegio de Aparejadores entiende que “el sentimiento de José Blas es el que tenemos todos”. Resumió su postura asegurando que que “las administraciones, más allá de poner trabas a los profesionales, deben apoyarse en los colegios”. Isabel Suraña, decana del Colegio de Arquitectos reconoció que “la pandemia ha posibilitado que puedan aunar esfuerzos para lograr una formación online de calidad”. “Los colegiados pueden acceder a una plataforma donde encontrar formación actualizada. La pandemia nos ha traído la digitalización de nuestra formación al no existir la posibilidad del encuentro social”.Domingo Villero, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales comenzó su intervención asegurando que “son tiempos de unidad. Tenemos que ser conscientes que en estos momentos el enemigo no es el de enfrente o el de al lado, sino que todos somos compañeros y tenemos que ir juntos para poner nuestras profesiones en valor”. La administración, continúa, “no nos valora y por ende nunca cuenta con los profesionales para la toma de decisiones. Por desgracia, no nos llaman para lo importante cuando somos los más especializados en la materia”.Javier Cabeza de Vaca, presidente del Colegio de Economistas quiso dejar constancia que “el mayor número de colegiados pertenecen a la economía de la empresa”. De igual forma destacó que “debido al parón de las Administraciones, la digitalización se ha convertido en una necesidad”.La vicesecretaria del Colegio de Farmacia, Sandra Pérez, expresó la “capacidad de resilencia y de adaptación que han tenido todos los profesionales sanitarios para introducir protocolos en poco tiempo y trabando las 24 horas de los 7 días de la semana. Debemos poner en valor nuestra profesión, reconocimiento y aumentando el papel esencial del farmacéutico”.El presidente del Colegio de Dentistas, Ángel Carrero explicó que hicieron un gran esfuerzo durante la pandemia “entregando todo el material de protección”. Es importante, destacó “estar colegiado, si no, no puedes ejercer”. En este sentido, destacó que “el intrusismo es muy importante en nuestra profesión y debemos erradicarlo cuanto antes”.Finalmente, Cristina Velasco presidenta del Colegio de Veterinarios aseguró que “nos sentimos una profesión de segunda, cuando participamos activamente en la seguridad alimentaria. Igualmente la protección excesiva de los animalistas a los animales, está haciendo mucho daño”.