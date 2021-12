Un papel fundamental en la sociedad

La mayoría de los colegios profesionales de Cádiz coincidieron en que sus instituciones tienen un papel fundamental en el entramado empresarial y social.Para una gran parte de los presentes en el evento celebrado en la sede de Diario de Cádiz, desde que se sale de la universidad es el momento idóneo para que un universitario sepa que el colegio profesional es la continuación de la propia institución académica. No solo a nivel formativo, sino a la hora de acceder a un mercado laboral de garantías en el que desempeñar su profesión.En este aspecto, Juan Antonio Repetto, presidente del Colegio de Médicos de Cádiz lamentó que “existe un desconocimiento del Colegio de Médicos por parte de los propios colegiados”. Explicó que “no saben qué puede ofrecerles y que –aunque deben colegiarse obligatoriamente– no se nutren de todo aquello que el colegio les aporta”. Respecto a esta conexión entre colegios profesionales y universidades, Domingo Villero, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, cree que “el nexo entre los colegios y la universidad tendría que ser algo natural y normal”. En cambio, Sandra Pérez, vicesecretaria del Colegio de Farmacia expresa que “nosotros sí tenemos enlace con la universidad a través de las prácticas profesionales. El último año de carrera los alumnos desarrollan sus prácticas y toda esa gestión está vehiculada por el colegio profesional”. En este aspecto señaló que “el problema de la visibilidad de los colegios está un poco dentro del propio colegio” ratificando así la opinión del propio presidente del Colegio de Médicos.Ángel Carrero, presidente del Colegio de Dentistas reconoció que “hay una magnífica empatía entre todos los colegios sanitarios” y que para muchos colegiados y personas vinculadas al sector, “el colegio no sirve hasta que hay un problema” ya que estos asuntos los resuelve el mismo.

Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, defendió la libertad de precios de los servicios profesionales, siempre que al ofertarse respeten los principios inherentes a una competencia leal y a una publicidad veraz y transparente, advirtiendo de los riesgos de precios bajos que no pueden garantizar la adecuada prestación del servicio, infravalorando el desempeño profesional de quien lo presta, en perjuicio del resto de la profesión. Además, mostró su preocupación por el auge de los servicios prestados a través de plataformas en internet, que no permiten identificar a la persona que presta el servicio, ni garantizar que se lleve a cabo por un profesional colegiado, defendiendo la atención personal a los clientes, imprescindible para que se pueda dar un servicio de calidad, como el que exige la Abogacía. De igual manera, instó al resto de colegiales a “reinvindicar nuestro papel a la hora de tomar decisiones. El colegio es garantía de profesionalidad”.En cuanto a la visibilidad de la profesión y del propio Colegio, Cristina Velasco, presidenta del Colegio de Veterinarios entiende que “estamos en muchas funciones especialmente en la cadena de la alimentación, pero tan solo se nos considera en el área clínica”. Además cree que el aumento de la visibilidad “podría situar al veterinario en un escalafón mayor en la sociedad”. Entiende que la corriente animalista ocupa más notoriedad en la prensa que los veterinarios profesionales y eso es un problema porque “tenemos una hiperprotección a los animales y debemos llegar a la gente para que comprendan que nuestro trabajo es otro bien distinto”. En cuanto al apoyo con las universidades, reconoce que en su caso, “sí se está yendo a la universidad en los últimos años de carrera para dar charlas, informando sobre qué ofrece el Colegio y qué pueden ganar los profesionales si participan activamente del mismo”. Al fin y al cabo esta acción, que para Cristina Velasco es “pionera en Cádiz” ayuda a que los futuros colegiados entiendan un poco mejor todo lo que un colegio profesional como el de Veterinarios puede ofrecer al que pertenece al mismo. En definitiva, todos los colegios coinciden en que se debe aportar valor a la institución. De la misma manera entienden que deben informar sobre todo lo que hacen los propios colegios, por los profesionales que pertenecen a los mismos y por la sociedad. Así, se podrá poner en valor el trabajo continuo y diario que se realiza desde los mismos. Una tarea continua que realza el papel de los colegiales, les forma y aporta valía a la sociedad en las especialidades.