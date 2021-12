Una colegiación obligatoria

Los colegios profesionales hacen un llamamiento para lograr que la colegiación sea obligatoria. Este aspecto, fundamental para algunos profesionales, es la garantía de que el desempeño de las diferentes actividades y trabajos están siendo tratados como se merecen y con la supervisión de un experto en la materia. En palabras del decano de Graduados Sociales, José Blas Fernández “todos somos peritos en cada una de nuestros colegios”. Y asegura que “la colegiación obligatoria debiera ser un requisito al salir de las universidades”.Todos los colegios reunidos en Diario de Cádiz confirmaron están de acuerdo en que este aspecto beneficiaría no solo a los profesionales que desempeñan su labor empresarial, sino también al ciudadano que encontraría en el profesional una garantía de calidad en su desempeño.Para Ángel Carrero, presidente del Colegio de Dentistas “hay que poner en valor el estar colegiado para poder ejercer la profesión. Porque el colegio posee un código deontológico que debes cumplir y aporta al profesional las pautas necesarias para ejercer con total garantías”. En este sentido, Carrero lamenta que el problema del intrusismo es “muy importante en nuestra profesión”. Y considera que “el código deontológico que todos los dentistas deben de cumplir y que el colegio se preocupa porque así sea, es lo que hace que todos los dentistas deban estar colegiados”, concluyendo que “en nuestro propio colegio tenemos capacidad jurídica propia, que persigue el evitar el intrusismo profesional, la competencia desleal, la publicidad engañosa, etc. Nosotros nos centramos en el intrusismo porque la ley deja muy claro cuáles son las atribuciones relacionadas con los dentistas. Como las de otras profesiones relacionadas con nosotros como los higienistas o los protésicos dentales, que ahí es donde está nuestro foco del intrusismo. El que realiza intrusismo es aquel que ejerce acciones propias de una profesión para la que no está cualificado”.“Hay que entender la colegiación como un privilegio” porque, en palabras de Cristina Velasco, presidenta del Colegio de Veterinarios, “garantiza el servicio profesional a la sociedad”. Además la colegiación te asegura “un desarrollo profesional continuo en las diferentes profesiones al tener programa de formación constante”, dijo.

La colegiación obligatoria, por otra parte, también aporta un valor añadido al profesional y le ampara ante cualquier recurso, ya que el propio colegio avala que los pertenecientes a los mismos están perfectamente capacitados para el desarrollo de sus funciones profesionales.En este aspecto, los colegiados deben ver a la institución como un centro que aporte valor a su carrera profesional. Y como aseguró Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, “los colegios deben prestar servicios para que los colegiados lo vean atractivo, sin abusar de las actividades telemáticas, de lo digital, porque la presencialidad es lo que hace grande a la institución”.