Una de cada tres personas cruza los pasos señalizados mirando su móvil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (en el centro), en la sede de la Dirección General de Tráfico en Madrid.

El 35% de los peatones cruza los pasos señalizados mirando su móvil y sin prestar la atención debida , mientras que un número elevado de viandantes atraviesa la calzada con el semáforo en rojo.

Son algunos de las conclusiones de una encuesta sobre el comportamiento de los peatones y la evolución de los atropellos en España elaborado por el Observatorio de Seguridad Vial dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT) y que se ha presentado este jueves durante una jornada de debate sobre la seguridad vial.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado en la inauguración de la jornada junto al director de la DGT, Pere Navarro, dos datos "preocupantes".

Por un lado, el elevado porcentaje (35%) de viandantes que cruza un paso de cebra pendientes del móvil y, por otro, el "porcentaje significativo" (no ha detallado la cifra) de peatones que en ocasiones cruza el semáforo en rojo o fuera del paso de peatones "por impaciencia, por rutina o por familiaridad con el entorno".

"Esto no va de culpabilizar, va de comprender para actuar, y debemos entender que el móvil y otros dispositivos se han instalado en nuestra vida cotidiana", ha subrayado el ministro, quien ha apelado a trabajar con un enfoque de prevención, diseño urbano seguro, control en puntos críticos y tecnología al servicio de la seguridad.

"En una sociedad moderna, nadie debería asumir que caminar es un riesgo, que cruzar una calle puede convertirse en una tragedia", afirmó.

Por otro lado, el titular de Interior defendió que "una sola vida protegida es más que suficiente para hacer obligatorio" el uso de la baliza V16.

"En el caso de la baliza V16, estamos convencidos de que va a ayudar a reducir el número de personas atropelladas al abandonar su vehículo tras cualquier incidencia. Creemos que la baliza puede salvar vidas y una sola vida protegida es más que suficiente para hacer obligatorio su uso", señaló.

Marlaska recordó que en el año 2024 murieron atropelladas 207 personas en ciudades y pueblos, lo que supone el 42% del total de víctimas mortales en núcleos urbanos, mientras que en 2025 perdieron la vida 103 personas por atropello en las carreteras, el 10% de los fallecidos en siniestros viales en vías interurbanas.

"Son cifras que con todo su dramatismo explican la necesidad de organizar una sesión de reflexión y estudio", dijo Marlaska, destacando que esta jornada pone a los peatones "en el centro" de las políticas públicas: "Para nosotros es un axioma que la movilidad segura empieza por proteger al más vulnerable, el peatón".