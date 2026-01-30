Muere el segundo joven atrapado por el alud en Benasque

El segundo joven que quedó atrapado este jueves tras la caída de un alud fuera de dominio esquiable en la zona del circo Cibollés, en Cerler (Huesca), ha fallecido esta madrugada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permanecía en la UCI con hipotermia. Este joven, de 22 años y vecino de Guadalajara, se suma a otro, de 25 años y vecino de Zaragoza, al que los servicios sanitarios no pudieron salvar la vida en el momento del rescate.

Con este accidente en la montaña, son ya siete los fallecidos por avalanchas en el Pirineo en el último mes.

La avalancha se ha producido en la mañana de este jueves, fuera de pistas, en el término municipal de Benasque. El aviso se ha recibido en torno a las 12.43 horas, según ha informado Guardia Civil a Europa Press.

Al parecer, las dos personas que han quedado atrapadas formaban parte de un grupo de cinco, que estaban practicando esquí y snowboard en la zona. Han sido dos de ellas las que han alertado de lo ocurrido en el entorno del circo Cibollés.

Tras recibir el aviso se ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Benasque, que ha trabajado en la zona, así como otras unidades fuera de servicio, guía canino y su perro de búsqueda, que han localizado primero al joven que han rescatado con vida, que ha sido posteriormente evacuado en un helicóptero hasta el parking de Ampriu, en la estación de esquí de Cerler, y de allí al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, siguiendo el protocolo de hipotermia.

Fue hacia las 14:00 cuando el perro guía del GREIM de Benasque ha hallado al segundo sepultado, al que le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar desde el momento de su rescate, que no han logrado salvarle la vida. El cuerpo del joven ha sido posteriormente trasladado a la helisuperficie de Benasque para su transferencia a los servicios funerarios.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, han recomendado "máxima precaución" a las personas que vayan a realizar actividades en el Pirineo oscense, así como revisar la meteorología y el Boletín de Peligro de Aludes (BPA), que son "fundamentales" para una buena planificación y gestión de riesgo en una montaña nevada. Han recordado que es posible informarse a través de los refugios del estado de la zona.

Asimismo, han aconsejado llevar en la mochila Dispositivo Víctimas Avalancha (DVA), pala y sonda, además de ropa acorde a la actividad a realizar.