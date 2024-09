La nueva Barbie ya está a la venta y es la escritora Isabel Allende

Queda atrás en el tiempo la imagen de la famosa muñeca Barbie que se dedicaba a satisfacer sus necesidades más frívolas en una especie de vida contemplativa "de lujo".

Los tiempos han cambiado, y los iconos y los referentes de la cultura llegan a todos lados, incluidos a las famosas Barbies.

La escritora chilena Isabel Allende, uno de los autores en español más leídos en el mundo, ha inspirado una de estas muñecas que ya está en preventa online.

Tiene, además, un complemento muy especial: lleva la mano su obra más reconocida, "La casa de los espíritus", y tiene a su perrita "Perla" como acompañante.

Su vestido rojo más popular

La Barbie Isabel Allende, que lleva un vestido rojo de fiesta con capa sobre un hombro, zapatos negros de tacón y pendientes dorados, forma parte de la colección con la que el fabricante Mattel honra a las mujeres que han servido de inspiración y se han destacado en diversos campos.

Isabel Allende posa en su perfil de Instagram con la muñeca

La muñeca articulada va acompañada de una pequeña réplica de la perrita protagonista de "Perla, la súper perrita", la primera entrega de una saga para el público infantil que presentó este año la escritora de 82 años, aficada en EE.UU.

Preguntada sobre la muñeca que encarna su figura, Allende ha asegurado: "He estado contando historias desde que era niña. Las historias tienen un poder increíble, desafían nuestra mente y tocan nuestros corazones, nos conectan con otras personas y nos enseñan que no estamos solos en el viaje de la vida. Celebro la iniciativa de la marca Barbie de inspirar a la próxima generación con las historias de personas no reconocidas".

Homenaje a mujeres

Antes de que la Barbie Isabel Allende llegue a las tiendas, hoy comienza la preventa online.

De este modo, la reconocida marca cotinúa en su homenaje a una larga lista de mujeres, entre ellas la primatóloga Jane Goodall, la cantante cubana Celia Cruz, la pintora mexicana Frida Kalho, la patinadora estadounidense Kristi Yamaguchi o el ícono de la moda Iris Apfel.

La escritora más leída de habla hispana

Allende, ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010 y la Medalla de la Libertad de Estados Unidos en 2014, es considerada la escritora viva más leída del mundo de habla hispana, con 77 millones de ejemplares vendidos a lo largo de su carrera.

Su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas.