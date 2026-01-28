Localizado sano en Argelia el ocupante del velero desaparecido hace 12 días en Alicante

El hombre de 69 años que llevaba desaparecido con su velero desde que salió el pasado 15 de enero desde el puerto de Gandía (Valencia) hacia Guardamar del Segura (Alicante) ha sido rescatado sano y salvo en aguas de Argelia.

La Dirección General de la Marina Mercante y la Guardia Civil han informado de que un avión de Frontex ha localizado desde al aire el velero a la deriva en aguas territoriales argelinas y que un mercante, el Thor Confidence, le ha subido a bordo.

Está previsto que dicho buque llegue este jueves al puerto de Algeciras y que desde allí el ocupante sea trasladado hasta Alicante.

La operación se ha coordinado con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) de la Armada y el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, y la localización se produce después de que el pasado día 24, "tras nueve días de rastreo incansable", se desactivara la búsqueda con medios de Salvamento Marítimo en la zona de aguas española y la actividad se limitara a mantener activos los radioavisos y contactos con las autoridades de Argelia.

El velero tiene 9 metros de eslora y lleva por nombre Admirante, y su desaparición fue comunicada por la mujer del único ocupante, que al parecer tiene escasos conocimientos de navegación y que se quedó sin batería en el motor. Además, el velero carecía de radio.