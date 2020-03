"No sabemos por qué hay más muertos en España que en Alemania con menos casos"

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha vuelto a hacer este viernes un llamamiento a mantener "la tensión" en las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la pandemia de coronavirus, alertando además de que "los días difíciles, duros, vienen ahora".

En su comparecencia diaria ante la prensa tras la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, donde ha destacado que ya hay 1.002 fallecidos por el virus y 19.980 personas infectadas, Simón ha hecho hincapié en que, tras estar cerca de cumplirse la primera semana de aislamiento domiciliario, "hay que aguantar" y "concienciarnos" de mantener la alerta, insistiendo en la necesidad de cumplirlo con responsabilidad.

"Lo conseguiremos concienciados con las medidas, son útiles y hay que cumplirlas", ha reiterado Simón, que ha advertido además de que "no sirve" que las comunidades con menos problemas piensen que no pasa nada, pues si se baja la guardia "la incidencia puede ser mayor que ahora".

Fernando Simón ha reconocido además que la "sobrecarga" y "presión" en las UCI está obligando a determinados hospitales a ser "un poco más restrictivos" a la hora de admitir pacientes, quedando al margen los pacientes mayores de 75 años.

Según Simón, los criterios restrictivos en las Unidades de Cuidados Intensivos suelen ser "muchísimo mas laxos que los de ahora", cuando la situación de emergencia impone ser un poco mas restrictivos.

En este sentido, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha anunciado que el Ministerio de Sanidad trabaja ya en coordinación con las sociedades científicas para establecer algoritmos y criterios de acceso a las UCI lo mas "homogéneos posibles", aunque ha insistido en que la situación límite que en la que se encuentran algunas de estas unidades "no está generalizada".

"Ahora mismo, es muy probable que los datos infravaloren la transmisión total, pero sí que nos permiten valorar la evolución porque son relativamente estables de los pacientes más afectados, como hospitalizados y en UCI", ha asegurado Simón sobre las cifras que diariamente ofrece el Ministerio de Sanidad.

"En algunas comunidades autónomas la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor de lo que los datos indican. Más que una sospecha es probablemente una realidad -ha añadido-. De los casos de los que no tenemos un diagnóstico confirmatorio, obviamente no se pueden reportar y, por lo tanto, no tenemos ahora mismo una idea muy objetiva de la situación de transmisión comunitaria en algunas zonas". No obstante, Simón ha anunciado que "se están promoviendo estudios que permitan conocer esta realidad".

Simón ha advertido a su vez de que "hay que tener mucho cuidado" con la interpretación de la cifras, porque la notificación de casos "está sujeta a muchos factores", entre ellos la sobrecarga de los laboratorios que realizan las pruebas diagnósticas. En las últimas 24 horas, los positivos se han incrementado un 16,5%, mientras que el jueves el avance fue del 25%.

Sobre las restricciones en funerales, Simón ha concretado que "no es una cuestión" de que no se pueda ver a pacientes fallecidos con coronavirus para evitar contagios, sino que esta medida se toma para prevenir aglomeraciones y situaciones como un funeral en Vitoria, que es uno de los principales focos de contagios en el norte de España.

"No podemos permitir que se conviertan en puntos de superdiseminación de la enfermedad, ya que hay un contacto físico muy cercano. Es una realidad dura no poder dar el último adiós a sus seres queridos, pero ahora mismo tenemos que entender la situación global y aceptar algunos de estos problemas", ha pedido a la población.

Acerca de por qué Alemania tiene un número de muertos sensiblemente inferior al del resto de países (alrededor de 16.000 casos y solo 44 muertes), Simón no ha podido explicar este fenómeno. "Estamos haciendo un esfuerzo por tratar de entender. No sabemos si es por su definición de casos o un artefacto, pero podría parecer que es una realidad. Hay reuniones europeas en las que puede arrojarse luz. Es una situación difícil de explicar, no por nosotros sino por todos los países", ha concluido.