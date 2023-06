La residencia y el plan turístico, en la agenda del Consistorio de Grazalema

El recién elegido alcalde de la localidad, el socialista Carlos Javier García, que vuelve a reeditar su cargo tras ocho años en el poder, explica que una de las apuestas de este mandato es el Plan de Sostenibilidad Turística Grazalema-Benamahoma que el municipio ha conseguido de los fondos Next Generation.

“Estos próximos años implementaremos el plan de sostenibilidad turística conseguido por el Ayuntamiento a través de los fondos europeos que gestiona el Gobierno de España. Un millón de euros para mejorar la calidad y competitividad de nuestro destino. Y nuestros vecinos deben ser conscientes que no todos los destinos turísticos han logrado una cantidad de dinero así y que, si Grazalema y Benamahoma lo han hecho, es porque aquí se hacen bien muchas cosas”, dijo.

Además, el regidor que gobernará con seis ediles y tendrá en la oposición a cinco, explica que “hace 4 años nos comprometimos en buscar un lugar para construir una residencia en Grazalema. Textualmente dije durante la sesión de investidura de 2019 que no engañaríamos a nadie: que nuestro compromiso pasaba por buscar la ubicación para poder arrancar unas obras que llevarían años. No sólo buscamos la ubicación, sino que además acabamos con un problema de un edificio abandonado en la entrada alta de nuestro pueblo y conseguimos fondos. Me comprometo para tener levantado un edificio en estos cuatro años. En 2023 se habrá invertido 600.000 euros”, dijo.