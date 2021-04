Una plataforma leerá contenedores de casa desde los camiones de basura para el reciclaje

La Diputación de Cádiz ya dispone del proyecto que determina cómo será la plataforma de gestión de residuos en la Sierra de Cádiz. Esta comarca es la destinataria de la iniciativa de Economía Circular, amparada por la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Cádiz (ITI), que se encuentra en fase de desarrollo. Con este reto se pretenden aprovechar al máximo los residuos generados en todos los municipios serranos, resolviendo una recogida diferenciada para un eficaz reciclaje posterior y destinando la fracción orgánica para la consecución de compost con el que se pueden fertilizar superficies agrícolas, entre otras previsiones. Las experiencias piloto llevadas a cabo en Zahara de la Sierra y Torre Alháquime han demostrado que el sistema –con la recogida de residuos puerta a puerta- es viable y sostenible.

La sociedad Epicsa, de Diputación, es la artífice del modelo de plataforma tecnológica para la gestión y recogida de residuos. En este documento técnico se recogen las necesidades planteadas por la empresa Básica de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. El citado proyecto fue presentado por el IEDT de Diputación a la convocatoria de ayudas en especie para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, y que ya ha sido resuelta por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades. Para la provincia de Cádiz se han aprobado tres proyectos y todos han sido presentados por el IEDT. En conjunto suman un saldo de 624.748 euros; los fondos europeos FEDER sustentan el 80 por ciento de esta inversión mientras Diputación asume el 20 por ciento restante (casi 125.000 euros en cifras absolutas). La plataforma de gestión de residuos diseñada para la Sierra de Cádiz contempla un presupuesto de 248.365 euros.

La responsable del área de Empleo y vicepresidenta del IEDT, Ana Carrera, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Carlos García Ramírez, han valorado la resolución concedida y el avance del proyecto de Economía Circular en un reciente encuentro celebrado entre ambos representantes públicos. Por su parte la responsable de Innovación, Municipios Inteligentes y Transformación Digital de Diputación, Isabel Gallardo, ha destacado la solvencia técnica de Epicsa a la hora de responder a las necesidades de los municipios así como la Estrategia de Territorio Inteligente como instrumento de planificación.

Tres grandes objetivos comprende la plataforma proyectada por Diputación: la lectura directa e individualizada de los contenedores particulares, tanto de la fracción orgánica como del resto de fracciones, suministrados a cada vivienda para la recogida selectiva de residuos; la incorporación de un sistema de geo-posicionamiento para los vehículos adscritos a dicha recogida; y la habilitación de una plataforma que permita la comunicación directa de los usuarios, como demostración de transparencia en la gestión y como medio para evaluar el funcionamiento del servicio.

La plataforma diseñada por Diputación prevé la instalación de lectores RFID en los camiones de la empresa Básica. Con estos dispositivos se puede obtener una lectura de los residuos dispuestos en los contenedores asociados a cada domicilio. Dichos contenedores van provistos de un chip que transmite la información. La transmisión es similar a la que se obtiene mediante la lectura de un código de barras. La conclusión es clara: se podrá determinar cómo gestionan los residuos en cada vivienda o en cada establecimiento, al igual que se conocen las magnitudes precisas de otros suministros como la electricidad o el agua. Esa transparencia también permitirá medir la eficacia del resto de pasos de la gestión, ya que se incorpora una unidad de telemetría y sistemas de geo-posicionamiento en los camiones.

Se aspira a un servicio automatizado e innovador. Desde la plataforma se podrá conocer si la recogida selectiva de residuos se está cumpliendo correctamente en sus diferentes fracciones: de envases ligeros, papel y cartón, orgánica y resto; las bases para posibles bonificaciones tarifarias o penalizaciones si el uso es inadecuado; o la cantidad de residuos que vuelven a ser valorados tras su paso por las plantas de compostaje. El residuo pierde, de alguna forma, su anonimato.

El proyecto aprobado se licitará por parte de la Junta de Andalucía a un proveedor de servicios mediante concurrencia pública. Al final del proceso, el modelo de gestión de residuos se integrará en la Plataforma Smart de Diputación, junto a otros servicios públicos disponibles para ayuntamientos y entidades locales.