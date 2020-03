“Las industrias de la aeronáutica y el hormigón han dado mucha vida a Espera”

–Sí, creo que somos de los pocos pueblos que tienen esta iniciativa en toda la provincia. Por desgracia, hay chavales que han terminado los cursos y no pueden hacer las prácticas porque ha empezado a decaer la cosa. La idea es que se sigan haciendo esos cursos. No me cabe duda de que la actividad remontará. Creo que esto es un tema temporal, que también afecta a Europa, y se abrirán nuevos caminos para Boing y Airbus.

Un alcalde que bebe los vientos por el Cádiz

La política le corre a Pedro Romero por las venas desde los 19 años cuando ingresó en IU. También le viene de familia pues su padre Antonio Romero fue concejal del Partido Comunista durante ocho años en el Ayuntamiento e incluso, fue alcalde durante siete meses en el mandato comprendido entre 1983 y 1987. LLeva casi 17 años de regidor, siendo uno de los alcaldes más longevos en el cargo en la Sierra y es forofo del equipo de fútbol del Cádiz. Pedro Romero dice que por el camino ha ganado más satisfacciones que sinsabores. “En el plano personal, no haber dedicado más tiempo a mis hijos del que he podido, pero pienso que cuando me vaya de aquí, que será muy pronto, tendré la sensación de que me voy ganando más que he perdido". También añade que se siente muy acogido por sus convecinos, aunque ha detectado “en los últimos tres o cuatro años que hay un sector muy pequeño que no admite la realidad y envenena la política municipal. Y eso no es bueno ni para Espera ni es bueno para ningún pueblo”.