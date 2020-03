La alcaldesa de Ubrique : “Hay una situación de riesgo claro en la residencia de ancianos”

La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha lanzado un llamamiento a las administraciones superiores ante la situación que se vive en la residencia de ancianos Los Remedios de la localidad, en la que hay confirmados tres casos de positivos, entre trabajadores y residentes, y un número indeterminado de personas que podrían haber sido contagiadas o no pero que no se sabe por los canales oficiales. También hay otra persona con el covid-19, al parecer, de otro centro del pueblo.

“Podéis imaginar las múltiples llamadas a los responsables institucionales de la Junta de Andalucía para estar pendiente de todo ante una situación de riesgo claro en la residencia de ancianos donde, quede por delante, no son responsables de que este virus haya llegado a un lugar de cuidado de nuestros mayores ninguno de sus profesionales, residentes, y aún menos los familiares”, dice la regidora. Gómez ha utilizado en la tarde de este sábado las redes sociales para mandar un mensaje a los vecinos del pueblo, que demandan saber qué está ocurriendo en este centro asistencial, que gestiona una fundación, a través de una congregación de monjas.

“La información y la desinformación de lo que se está haciendo y de lo que se vaya a hacer corresponde darla a quienes tienen pleno conocimiento de todo. Yo me pregunto, si cada vez que he pedido que se informe a mi pueblo me dicen desde la Junta de Andalucía que el freno es porque no les deja informar el Gobierno, imagínense que hace una alcaldesa de pueblo para llegar a todos los frentes y buscar información para ofrecer a los periodistas que tienen la obligación y deber de informar; a quienes necesitan saber si se harán test a toda la plantilla y residentes; a quienes necesitan los medios oportunos para desarrollar su tarea, cómo se cubre personal para que sea suficiente... todo ante la continua frustración de que no puedes dar lo que se te exige porque la información que al final consigues resulta ser contradictoria".

Y añade: “Y por eso caía en la cuenta hoy cuando me han echado varios jarros de agua fría encima de que yo me estoy moviendo lo indecible para proteger a mi gente y ellos no me sienten ni me ven porque estoy en esta cueva de espirales, trabajando lo de otros y que luego otros deciden. Así que quiero decir una cosa por si no ha quedado muy clara: me debo a mi Ubrique y a su gente, lucho cada día porque seamos un pueblo que crezca en todo los términos: culturales, sociales, económicos... y en el humano, mi pueblo siempre ha estado a la altura y ha dado muestras sobradas de la solidaridad y la empatía que nos caracteriza (…).

La alcaldesa de Ubrique aclara que se han desinfectado los interiores tanto de la residencia de ancianos como y del centro de Salud, “edificios que no son municipales pero que hemos contado con la colaboración inestimable del Consorcio Provincial de Bomberos para ese trabajo. No sé ni cómo definir lo vivido en estos días, pero no es lo importante, porque lo importante es cómo estás tú, se trata de ti, la suma de esos estados es el de Ubrique, esa salud, física y mental que debemos cuidar entre todos”.