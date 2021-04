Puerto Serrano pide a sus vecinos que se queden en casa ante la abrumadora tasa de contagios

El Ayuntamiento de Puerto Serrano pide a los vecinos que eviten salir a la calle salvo lo imprescindible ante la altísima tasa de contagios que se está dando en el municipio, que supera los 3.000 por 100.000 habitantes, posicionándose como el pueblo con el mayor número de contagios de la provincia gaditana, según la ratio establecida por la Consejería de Salud.

El alcalde, Daniel Pérez, advierte de la altísima capacidad de transmisión de la variante del virus que se está propagando en Puerto Serrano, donde el porcentaje de positivos por PCRs realizadas no tiene precedentes desde el inicio de la pandemia.

Pérez señala que los datos son “altamente preocupantes. Hasta donde tenemos conocimiento, los datos de la Junta siguen estando desactualizados y la realidad continúa siendo mucho peor que lo que nos muestran las estadísticas oficiales”. En este sentido, el Consistorio añade que diariamente mantiene contactos con las autoridades sanitarias, tanto técnicas como políticas, para intentar fijar la radiografía exacta de la situación del virus en el pueblo, que cada vez es más compleja.

“Creemos que los motivos por lo que se está dando esta situación en Puerto Serrano son, por un lado, los focos que hemos localizados tienen un altísimo nivel de transmisión. No sabemos si es por la variante, la carga vírica o cualquier otro tipo de cuestión epidemiológica, pero lo cierto es que el porcentaje de positivos por pruebas ha aumentado de forma exponencial. Si antes, de un positivo podían salir 10 contactos y de esos contactos, dos o tres positivos más, ahora hemos tenido días en los que de 60 pruebas realizadas han salido 48 positivos. Estadísticamente se están realizando muchas más pruebas, pero estadísticamente, de esas pruebas, también están saliendo muchísimos positivos más. El porcentaje de contactos directos contagiados en Puerto Serrano no tiene precedente desde el inicio de la pandemia”, dice el regidor polichero. Y por otro lado, la autoridad municipal sostiene que en Puerto Serrano no se ha paralizado ni ralentizado el rastreo ni las pruebas durante la Semana Santa, incluido fin de semana, con lo que “de la misma manera que entramos en la tercera ola bastante más tarde que otras poblaciones, hemos entrado en la cuarta bastante antes. Si el virus tiene ahora esta capacidad de transmisión, mucho nos tememos que nos hemos anticipado a unos datos al alza que se darán de manera generalizada. Obviamente, a más positivos, más pruebas, y a más pruebas, más posibilidad de positividad”.

Desde el Ayuntamiento de Puerto Serrano se ha hecho un llamamiento a una mayor responsabilidad ciudadana. “Se han venido manteniendo desinfecciones en espacios públicos, desinfecciones con empresas especializadas en comercios y todos los espacios educativos y, hasta donde nos lo permiten nuestros limitadísimos medios, control de las medidas de seguridad por parte de la Policía Local y Guardia Civil. Sin embargo, todas esas medidas tienen un recorrido muy determinado, y solo sirven para complementar la primera y más importante de las medidas que tenemos que tomar: responsabilidad individual y colectiva, ya que las aglomeraciones, reuniones en espacios públicos o privados en los que no se mantienen las normas básicas de protección, pueden tener consecuencias muy graves para nosotros o para las personas que queremos. Desgraciadamente, no tenemos medios policiales suficientes para controlar todas las reuniones, incluso masivas, que pueden celebrarse dentro o fuera del casco urbano. Recientemente, la Policía Local desarticuló una fiesta ilegal en el entorno del pueblo, en la que participaban más de 40 personas. Tales actitudes suponen un atentado gravísimo para con la salud de toda la población”, anota el Consistorio, mediante un comunicado.

De igual manera, la institución municipal refiere que ha mantenido conversaciones con el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, para reforzar las medidas de seguridad en el pueblo a través de una mayor presencia de la Guardia Civil. “Hemos pedido a la delegación de Salud un mayor refuerzo de los medios sanitarios en Puerto Serrano: rastreo, seguimiento y atención primaria. Todos los recursos municipales, actualmente, están prácticamente al servicio de los afectados por la pandemia. Finalmente, pedimos a la población que se quede en casa y salga a la calle sólo para cuestiones imprescindibles, ya que es la mejor manera de frenar esta cuarta ola en Puerto Serrano”, concluye el alcalde.