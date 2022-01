El PP presentará a Antonio Lamela como candidato a la Alcaldía de Benaocaz

El PP presentará candidato a la Alcaldía de Benaocaz tras la decisión de la actual alcaldesa popular, Ana Belén García, de presentar su dimisión por problemas de salud. El PP echará mano de Antonio Lamela, el número dos de la lista de la formación que concurrió a las últimas elecciones municipales y actual concejal en el Ayuntamiento. No ha trascendido si Ciudadanos, la formación que gobierna con el PP en esta Alcaldía, apoyará esta candidatura para mantener la coalición que ambas formaciones suscribieron en 2019 o presentara la suya propia.

En principio, todo hace pensar que habrá apoyos ya que hasta ahora el pacto de gobierno ha gozado de buena salud. PP y Ciudadanos, que cuentan con dos ediles cada uno en el pleno municipal, mantienen un pacto desde las últimas elecciones que desbancó del poder a la lista más votada en 2019, que fue la del PSOE, que sacó tres concejales, mandando a la oposición al ex alcalde Antonio Venegas. Ambos aliados pactaron en su día dar la alcaldía a Ana Belén García (PP) y una tenencia de alcaldía a Olivia Venegas, de Ciudadanos.

Olivia Venegas expresó este lunes que su formación “sigue trabajando” en este asunto, aunque al parecer los socios de gobierno no se habrían sentado aún para decidir si hay o no apoyos. Lo que sí parece es que la hasta ahora alcaldesa, Ana Belén García, que materializará su renuncia en un pleno que se convocará esta semana, mantendrá su acta de concejal aunque no ejerza como alcaldesa.

Una vez que se convoque el pleno de renuncia de la alcaldesa, se fijará en el plazo de 10 días otro más para la constitución de la nueva Corporación Municipal, donde se elegirá al nuevo regidor.