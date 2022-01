La alcaldesa de Benaocaz dimite por problemas de salud

La alcaldesa de Benaocaz, Ana Belén García (PP), ha presentado su renuncia al sillón de la Alcaldía, aduciendo motivos de salud, después de permanecer en él desde junio de 2019 gracias a un pacto de gobierno con Ciudadanos. Su decisión pone en el aire el acuerdo que el PP y Ciudadanos cerraron en las últimas elecciones municipales por el que Ana Belén García asumía el cargo de regidora los cuatro años de mandato mientras la candidata de Ciudadanos, Olivia Venegas, sería la primera teniente de alcaldesa.

En los comicios de 2019, el PSOE fue la lista más votada consiguiendo tres de los siete concejales que forman el pleno. Pero el bloque conformado entre el PP y Ciudadanos sumaron cuatro ediles, dos cada una de las formaciones, que se unieron en un pacto de gobierno para sacar de la Alcaldía al entonces alcalde socialista Antonio Venegas y darle la victoria a la popular Ana Belén García.

Ahora el PP y Ciudadanos se deberán sentar para revisar el acuerdo que pactaron en su día y en qué condiciones se materializará de seguir con el mismo. Está en el aire saber si el PP seguirá manteniendo el poder local con el apoyo de Ciudadanos o en su caso, esta última formación asumiría la Alcaldía, con su representante Olivia Venegas como alcaldesa. Si se fragua esta segunda fórmula, Benocaz se convertiría en la primera alcaldía que Ciudadanos ostenta en la provincia.

De momento, las posibilidades se abren. Si no hubiera continuidad del pacto tras la salida de la actual alcaldesa, el PSOE podría rescatar otra vez este municipio. De hecho, el ex regidor Antonio Venegas se postula para ello. “No renuncio y me presentaré como candidato. Fuimos la lista más votada en las últimas elecciones y estoy legitimado para ello”, explica.

Hay una incógnita que también se revelará en los próximos días y está centrada en saber si la actual alcaldesa del PP renunciará a su acta de concejal tras expresar su renuncia al sillón de la Alcaldía. De momento, el secretario del Ayuntamiento ha de convocar el pleno de renuncia de la regidora y fijar el de la nueva constitución de la Corporación Municipal.

Hay que recordar que la renuncia de la alcaldesa de Benaocaz es la segunda que se da en lo que va de este mandato en la provincia. La primera fue la del alcalde de Vejer, José Ortiz (PP), que tomó esta decisión en diciembre de 2019 en favor de Manuel Flor tras ser nombrado diputado por el Congreso.