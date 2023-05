Olvera decreta tres días de luto y el PSOE suspende la campaña

El Ayuntamiento de Olvera drecreta este jueves tres días de luto oficial por el fallecimiento del ex alcalde socialista Francisco Párraga (1957), hecho luctuoso que ha producido un gran pesar en su pueblo, vecinos, en la familia socialista y en muchos miembros de distintos partidos políticos.

En octubre de 2022, Párraga dejaba la Alcaldía de Olvera tras casi 20 años en el poder y sumando en su haber 34 años como edil en este Ayuntamiento serrano. Lo hacía en favor de su teniente de alcalde y hoy alcaldesa Remedios Palma, ex delegada territorial de la Junta de Andalucía, para dedicarse a su familia y disfrutar de tiempo tras su jubilación.

La propia alcaldesa actual Remedios Palma ha decretado el luto oficial en el pueblo y ha asegurado que la campaña electoral del PSOE local queda suspendida hasta las elecciones por la triste pérdida del ex regidor socialista. De hecho, el Consistorio está adecuando sus instalaciones para acoger durante la jornada la capilla ardiente con los restos del alcalde Francisco Párraga,

Párraga fue alcalde en el periodo de 1995-2007 y después desde 2015 y hasta octubre de 2022. En la última entrevista que Francisco Párraga concedió a este periódico, aseguraba que se iba “tranquilo porque la política o las poltronas no me han cambiado”. “Yo nunca he salido corriendo de los sitios, llegué sin hacer ruido y me quiero ir igual sin hacer ruido, sosegadamente. Otra cuestión es la familiar: tengo a la familia desperdigada en otros sitios y es momento de dedicarle más tiempo. Además, tengo un problema de salud con un infarto que me dio en 2015. Me recuperé y tengo que tener una vida ordenada y los médicos recomiendan sosiego. Y un Ayuntamiento es un lío continuo. Para dar el paso se juntan bastantes cosas. Y si yo no me voy a presentar a las próximas elecciones de 2023, lo lógico es dar el paso a mis compañeros que están aquí, que están capacitados para tomar las riendas del municipio porque tienen experiencia de Gobierno. Y creo que es el momento, no estar esperando hasta mayo. Quiero dejar claro que, en ningún momento, ha habido presión de nadie para que me fuera”, argumentaba entonces.