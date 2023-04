IU denuncia el retraso de la apertura de la residencia de discapacidad de Olvera terminada hace 10 años

La parlamentaria de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, se ha comprometido en Olvera a volver a llevar al Parlamento de Andalucía el “incomprensible” retraso de la apertura de la Residencia Municipal para Personas con Discapacidad de Olvera, cuyo edificio se encuentra finalizado y equipado desde hace más de diez años sin que aún haya entrado en funcionamiento. A este compromiso ha llegado junto a la concejala de IU y candidata a la Alcaldía de Olvera, Ana Medina, en un encuentro con familiares de posibles usuarios de la residencia para personas con discapacidad, al que también ha asistido el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez.

Tal y como ya hiciera en 2021, Nieto volverá a hacer gestiones en la Cámara andaluza para conocer el estado en que se encuentran los trámites que posibilitarían la apertura de esta necesaria infraestructura y que según la información recabada hace ya dos años por IU, ni en la propia Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del momento ni la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía les constaba ningún expediente iniciado por parte del Ayuntamiento para la acreditación y autorización previa a la concertación por parte de la Junta de Andalucía de las plazas para personas con discapacidad. “La residencia para personas discapacitadas que está construida, está terminada, que fue un esfuerzo municipal gracias a la voluntad política de IU en el Gobierno -local-, pero que está claro que nuevamente necesita una alcaldía liderada por IU que remate ese proyecto, abra sus puertas y esté a disposición, no sólo de las personas que la Junta de Andalucía decida albergar en ella, que pueden ser personas de toda Andalucía, como, y así lo ha remarcado en la reunión Ana Medina, que haya personas de Olvera que puedan disfrutar de un recurso que tanto esfuerzo se pagó por parte del Ayuntamiento de Olvera”.

Por su parte, la candidata a la Alcaldía, Ana Medina, ha lamentado la “paralización total del Ayuntamiento de Olvera en muchos proyectos; están en muchos eventos, muchas fotos y muchos vídeos, pero a la hora de gestionar los verdaderos problemas, por mucho esprint final que quieran hacer, la gestión real sigue teniendo las mimas carencias”, y ha apuntado que un claro ejemplo de esta dejación de funciones es la residencia para personas con discapacidad. “Hemos podido ver el expediente -apunta la concejala y candidata a la Alcaldía- y desde el año 2014 que IU estaba en el Gobierno no se ha movido ningún papel en la consejería para poner a funcionar esta residencia. Nosotros nos comprometemos a luchar para que la residencia se abra, no se puede demorar más en el tiempo”.

Medina apunta a supuestas “trabas administrativas que nos están poniendo como excusas sobre que la Junta no concierta plazas, pero no son reales; si el Ayuntamiento tiene voluntad política de poner en marcha esta residencia se podría poner con una partida presupuestaria que asumiera una gestión municipal, como ya se hace en otros pueblos gobernados por IU, como es el caso de Espera o Alcalá del Valle, con la residencia de ancianos, y nuestro compromiso desde IU, si llegamos a la Alcaldía, es que esta residencia se va a poner en marcha, se va a abrir y se va a dotar de presupuesto municipal para que se garantice que las personas de Olvera tengan acceso a este servicio”.

En su visita a Olvera, la parlamentaria de IU y portavoz de por Andalucía, Inma Nieto y la candidata de IU a la Alcaldía, Ana Medina, han mantenido, además, un encuentro con el director y con el Ampa del CEIP Miguel de Cervantes de Olvera. Según explicó la candidata a la Alcaldía, “hemos visto la precariedad de los profesionales y de la atención educativa que reciben los niños con necesidades especiales, las deficiencias de estructura que tiene el centro, que la Junta no termina de solucionar y que desde el Ayuntamiento tampoco se está haciendo nada para que esto se solucione”.

“Las obras estaban previstas para este verano, con licencia ya tramitada a través de la Junta, pero se han paralizado y no sabemos por qué”, apunta la candidata. Unas obras que, según denuncia, llevan demorándose más de diez años. Tres aulas de Infantil que hacen mucha falta y no pueden ser usadas por alumnos ni profesores por la presencia de grietas, denuncia María del Mar Serrano, miembro del Ampa, durante la visita a las instalaciones, donde también enseña una zona acotada en el patio por la presencia de un socavón. La candidata de IU apunta también “la necesidad que tiene el centro de apoyo de profesionales de pedagogía terapéutica y de monitores de PTIS (Personal Técnico de Integración Social), con una ratio muy alta en el centro de alumnos con necesidades específicas que no pueden ser atendidos con toda la normalidad que debieran y que va en detrimento de la calidad de la enseñanza; no vamos a parar hasta lograr que la educación sea intrusiva y de calidad”, garantiza.