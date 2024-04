IU alerta de que el retraso de Diputación con el PFEA suponga la pérdida de jornales en la Sierra

La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz se ha hecho eco de las quejas de los alcaldes y cogobiernos de IU en la Sierra y resto de comarcas por el retraso que está teniendo la puesta en marcha del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en los municipios por parte de la Diputación Provincial gaditana con cargo a 2024.

El coordinador provincial, Jorge Rodríguez, pide al Gobierno del Partido Popular y La Línea 100x100 que agilice el inicio de unas obras que “afectan a más de 40 municipios y son casi 13.000 las personas que son contratadas, fundamentalmente, procedentes del sector agrícola y profesionales con cualificación”.

El dirigente de IU Cádiz señala que, “hablamos de más de 220.000 jornales que plantean estos proyectos financiados por el Servicio Estatal de Empleo y a través de la Junta de Andalucía y la Diputación los materiales, y que los ayuntamientos no entienden cómo en las fechas en que estamos, todavía no han comenzado las obras, que no sólo sirven para mejorar los pueblos, sino que es una necesidad imperiosa para que el personal del Régimen Especial Agrario pueda cotizar los jornales que le hacen falta para solicitar los subsidios, y sobre todo, es una pequeña ayuda para más de 13.000 personas en nuestra provincia”. Para Rodríguez, esta situación se está produciendo por “la falta de capacidad de gestión del gobierno de la Diputación de Cádiz”.

Por su parte, el coordinador comarcal de Izquierda Unida en la Sierra de Cádiz y alcalde de Bornos, Hugo Palomares, reclama a la Diputación de Cádiz que ponga en marcha “a la mayor brevedad posible” las obras del PFEA en los municipios de la provincia, al tratarse de “un programa fundamental para hacer frente al desempleo y a la despoblación que sufrimos en las zonas rurales, y de manera muy especial, en la comarca de la Sierra de Cádiz”.

En nombre del resto de alcaldes de IU en la Sierra de Cádiz (Puerto Serrano, Alcalá del Valle y Espera, junto al de Bornos que representa), así como del resto de alcaldes de IU en la provincia que se ven beneficiados de este programa (como es el caso de Trebujena, Medina Sidonia, Sanlúcar, San Martín del Tesorillo, Jimena y los cogobiernos de Chipiona y Chiclana), el responsable comarcal de IU en la Sierra muestra la preocupación de los primeros ediles por el hecho de que “estos retrasos en el inicio de las obras de 2024 puedan motivar que las obras no se terminen haciendo al cien por cien, lo que conllevaría una pérdida de jornales que no nos podemos permitir en zonas rurales con pocas oportunidades de creación de empleo”.

Palomares pide al Gobierno provincial de la Diputación que “agilice los trámites y tenga en cuenta que el empleo en muchos municipios de la provincia depende en gran parte de las obras que se ponen en marcha cada año con cargo a estos programas, además de que estas personas que obtienen empleo por el PFEA tienen la posibilidad de acceder después al subsidio agracio, por lo que reclamamos más sensibilidad hacia los pequeños municipios”.